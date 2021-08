“A veces parece que se premia la mediocridad”

–El CAR de San Cugat ha de ser durante estos días como una pequeña villa olímpica española.

–Está bien. Estás aquí, a lo que estás, y hace falta. Recuerdo estar en Vigo antes de los Juegos de Río y siempre surgían mil historias. Es lo peor que puedes hacer.

–El aspecto mental es más importante que nunca por la incertidumbre de si se celebrarían los Juegos, el retraso de un año y todo lo derivado de la pandemia.

–La preparación ha sido más larga de lo que esperábamos. Para cada uno habrá tenido diferentes connotaciones. La pandemia no ha dejado indiferente a nadie. Si físicamente no estás bien, de cabeza tampoco. Y puedes estar físicamente bien y no de cabeza, lo que es una bomba de relojería.

–¿Cómo se encuentra usted?

–Me siento bien. En todo este tiempo que ha pasado desde Río he hecho los deberes. Luego los Juegos son un día, una carrera, y puede pasar de todo. Está hecho todo lo que ha estado en mis manos.

–A Pekín no la llevaron aunque tenía plaza en atletismo, en Río quedó quinta en triatlón y ahora acude en las dos modalidades y como una de las favoritas en triatlón.

–En Río era el lugar en el que podía estar. Había compañeras mejores que yo. Pero no hice la carrera que esperaba. Contaba con estar más cerca de la pelea. En estos años que han pasado he ganado dos Mundiales, he quedado segunda en otro y estoy de primera en el ranking. He hecho mis deberes para llegar mejor; creo que es así. Pero ese día cada uno tiene que jugar sus cartas y también tener un poco de suerte. Puedo ser favorita pero cada uno ha pasado sus capítulos y todo lo que hay detrás no cuenta, más allá de su valor como experiencia para la carrera. Todo el mundo acude a los Juegos a ganar.

–Por lo visto en las pruebas de triatlón de los Juegos convencionales, la meteorología en Tokio puede ser un factor decisivo.

–En el masculino hizo calor y en el femenino hubo un tifón. Las previsiones, por ahora, no son fiables. Quedan doce días. Ya en Galicia bien sabemos que lo que dicen sobre el tiempo no siempre es verdad. Allí será parecido. Se sabe que es un lugar con riesgo elevado de temperaturas altas y mucha humedad. Lo hemos intentado preparar de la manera que hemos podido, con los medios que hemos conseguido. Trabajar estas cosas es una asignatura que tenemos pendiente como equipo. Cada uno se ha buscado la manera, sin una hoja de ruta que seguir. Yo he tenido suerte. Encontré a alguien que me echó un cable de la Federación Española de Bádminton, imagínate. Llevo hecho un buen trabajo. Tenemos que estar preparados para todo.

–Y al día siguiente, la eliminatoria de 1.500.

–Tendré que ver lo hecho el día anterior y estar lo más descansada posible. No pensaré en el 1.500 hasta que corra el triatlón. Mi preparación de los Juegos ha sido íntegramente destinada al triatlón. He hecho un test de 1.200 para controlar los ritmos y me salió mejor de lo que esperaba. Aunque no sea mi prueba y haya competido el día anterior, Celso y yo iremos a por todas. Nuestro primer objetivo es lograr una de las seis plazas de clasificación para la final. No será fácil.

–Celso Comesaña es su guía en 1.500 y Sara Loehr, en triatlón. Su deporte es también de equipo, a veces con cambios a lo largo del ciclo olímpico. Le añade complejidad.

–Conozco muy bien a los dos y ellos, a mí. Tenemos todo totalmente coordinado, En Vigo entreno con diferente gente, mucho con Celso pero también con otros amigos. Estoy bastante acostumbrada a adaptarme a diferentes guías. Cada vez que tienes que cambiar es una ventaja que estés acostumbrada. Para mí el deporte es así. Yo nunca compito sola. Es normal adaptarse.

–¿Preocupa depender de cómo esté también esa persona?

–Este es un aspecto que en nuestro país tampoco se trabaja. Muchas selecciones llevan a los Juegos guías suplentes por si tienen un problema. En España no se hace. Algún día debería cambiar pero los únicos que pensamos en esto somos los deportistas. Es lo hay y con lo que tenemos que jugar.

–En los Olímpicos se toman las medallas como baremo para debatir sobre la salud del deporte español. Seguramente se obtienen mejores resultados que lo que se invierte. ¿Cómo percibe el nivel del deporte paralímpico? ¿Refleja la realidad del país, incluso a nivel de integración?

–No creo que sea comparable. España, tradicionalmente, es puntera en el deporte paralímpico, pero ahora mismo hay muchos países con estructuras más profesionalizadas que la nuestra. Tenemos el plan ADO desde 2005, ha progresado mucho y si estás en los primeros puestos del mundo todos los años puedes tener unas condiciones dignas para ti y tus entrenadores. Pero a nivel logístico estamos por detrás. Sin embargo, como sociedad, España es uno de los países más integradores para el colectivo de personas con discapacidad. En otros la sociedad no es tan inclusiva pero deportivamente se han puesto las pilas y quizá estén por delante en el medallero.

–El deporte gallego ha obtenido excelentes resultados en los Juegos Olímpicos. ¿Se repetirá en los Paralímpicos?

–Tenemos un equipo muy variado, con deportistas de muchas modalidades (recita y analiza a cada uno) y con buenas opciones.

–Usted ya era un referente para la sociedad viguesa y gallega. Ahora ha sido portada de la revista Time. ¿Cómo asimila esa relevancia?

–Bien. Hubo algunos días caóticos cuando sucedió lo de la revista Time. Fue sorprendente que de repente en España se conociese mi historia, que puede ser parecida a la de otros deportistas, a través de una revista del otro lado del Atlántico. No deja de ser curioso. Aquí miramos mucho al fútbol, a otras cosas. A veces parece que se premia la mediocridad y tiene que venir gente de otro sitio para dar a conocer lo que tenemos al lado de casa. No es así en Vigo. Yo siempre me he sentido querida y los medios están pendientes de mí cada vez que compito. Lo llevo bien. Y si a alguien le sirve de algo conocer esta historia, bienvenido sea. Yo sigo con mi día a día. Esto me ha coincidido con las últimas semanas de preparar los Juegos y hay gente que me ha echado una mano para organizar algunas cosas. La prioridad siempre ha sido preparar los Juegos. Todo esto son reconocimientos extra. Donde me gusta dar lo mejor de mí es compitiendo. Tienes que estar bien el día de la carrera y no puedes distraerte.

–¿Cansa tener que ser siempre ejemplar, modélica?

–Es raro porque tú sabes que en tu día a día no siempre eres modelo de algo. Tampoco se puede dar una imagen de perfección, de que nunca te equivocas. No es verdad. Soy como cualquier persona, tengo momentos en que todo parece fácil y lo contrario. Esa es la imagen de verdad. La gente que está a mi lado me conoce perfectamente. Soy como cualquier otra persona. Yo salgo en la portada pero podría ser cualquiera. En realidad, todo el mundo tiene sus propios retos, sus obstáculos, y superarlos es un logro.