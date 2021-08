La Peña Moteros Val Miñor ha comunicado, con gran pesar, la cancelación del Campeonato del Mundo de Trial, que se iba a celebrar en Baiona a mediados del próximo mes de septiembre. La razón esgrimida por los organizadores es la inseguridad actualmente existente ante la nueva ola de contagios por la Covid-19, en un evento que reúne a miles de personas en un espacio tan reducido como es el paseo del Monte Boi, que rodea la fortaleza del Parador Nacional de Turismo.

José Durán, presidente de la Peña Motetos Val Miñor afirmaba en sus declaraciones que “la principal motivación de organizar en Baiona campeonatos de Trial fue siempre la de acercar a todos los públicos de todas las edades este deporte. Con la pandemia aún muy presente y con el temor de los contagios, este principal elemento de nuestra razón como Peña Motera, no lo podemos cumplir, por lo que, de momento, es inviable organizarlo ya que no está en nosotros el impedir que, tanto el pueblo de Baiona como los visitantes, no puedan entrar al circuito de competición”. “Todas las pruebas en España, a día de hoy, se están haciendo sin público”, ratificaba Durán.

Por su parte, el alcalde de Baiona, Carlos Gómez, considera que “entendiendo la situación y el riesgo apoya en su integridad la decisión de la Peña Moteros Val Miñor, con la tristeza de perder esta prueba para Baiona pero con el ánimo y la intención de seguir trabajando, de manera conjunta, para conseguir que nuestra villa sea un referente turístico y deportivo en el mundo entero, con la mirada puesta en 2022”.

Tras la reubicación de delegaciones realizada por la Real Federación de Motociclismo Española y la FIM, será la localidad leonesa de La Pobladura de Las Regueras, quien organice la cita intercontinental los días 11 y 12 de septiembre próximos.

La última gran prueba organizada en Baiona por la Peña Moteros Val Miñor fue el Trial de Las Naciones, en septiembre de 2017, con cerca de 18.000 personas de público asistente.