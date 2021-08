Todos los copilotos de Marta Pardo

La familia Pardo se define por su dispersión cosmopolita. Sus abuelos emigraron a México en la posguerra y cuando retornaron, ya jubilados, fueron los padres de Marta, que había nacido en Vigo, los que se mudaron para ocuparse de los negocios allí erigidos. Marta estudió en Francia y se ha asentado en Lyon. A Vigo viaja con frecuencia, además de pasar los veranos, porque su padre, José Manuel Pardo Otero, viudo desde hace cinco años, también ha retornado en su otoño a la “terriña querida”.

Fue José Manuel, socio de Beni Fernández en una época, quien inculcó la pasión por el motor a Marta y sus hermanos, Carlos y Rubén. Los tres se aficionaron viéndolo correr con motos y coches, en la Baja 1.000, la Fórmula Ford o en Gran Turismo. Carlos y Rubén perseveraron. “Siempre he sido muy deportista. Probé el karting o las motos, pero no a nivel competitivo. Pero como mujer se ponen de lado y te dicen: ‘Esto no es para ti’”, relata. “Mis hermanos se hicieron profesionales muy rápido. Tenían talento”.

Carlos Pardo, de hecho, fue el primer piloto que fichó para su escudería el multimillonario Carlos Slim, que con tanta frecuencia acompaña a Avión a su amigo Vázquez Raña. La desgracia truncó su carrera a los 33 años. Sucedió en 2009, en una cita de la Nascar en Puebla. Ya saboreaba la victoria en la última curva de la última vuelta cuando un toque por detrás le hizo perder el control. El coche chocó lateralmente con una protección y prácticamente se volatilizó de manera instantánea.

Marta se encontraba en Francia cuando conoció la noticia, que la devastó. Tardaría mucho tiempo en asimilar la pérdida de su hermano. Confiesa: “Fue muy fuerte a nivel emocional para la familia. Y para toda la gente. Era muy querido”. En 2019, al cumplirse el décimo aniversario, observó en perspectiva el proceso que había atravesado. Decidió crear una asociación de ayuda al duelo en situaciones traumáticas, bautizada como Racepar9.

Afrontar desafíos deportivos se ha convertido en la manera de promocionarla. Primero, a pie, con treks por Mongolia y Omán. Finalmente ha retomado aquella pasión juvenil por el automovilismo, que tanto la vinculaba a Carlos y que Rubén aún practica. “He decidido ser piloto de carreras y de esta manera conmemorar la muerte de mi hermano”, confirma.

También colabora con una asociación francesa de lucha contra el cáncer de mama, cuyos embates ha sufrido íntimamente. Ida Soliño, de Bueu, y Marta Prieto, de Vigo, amigas a las que visitaba siempre, de 48 y 49 años, fallecieron por esta enfermedad este año, con escaso intervalo. Su pérdida sigue a flor de piel. Pardo donará esa larga melena que cuida desde niña para que la transformen en peluca. Soliño y Prieto la acompañarán en sus aventuras automovilísticas.

Debutará en el Aicha des Gazelles, rallye reservado a mujeres. Participan 381 en 190 coches. Solo dos son españolas y ella es la única gallega. “Es una prueba muy importante a nivel internacional. Me puse ese reto, bastante fuerte”, reconoce. La carrera se distingue por la navegación a compás, como el Dakar en sus orígenes. Su copiloto, Naide Ennam, y ella han puesto especial dedicación en esta faceta durante su preparación.

“No quiero ir sin que tenga algo que ver con Vigo. Quiero poner en alto a mi ciudad y a Galicia y llevar sus colores. Para mí sería superimportante”, anhela y advierte: “Habrá mucha prensa y mucha televisión”. De entrada ya ha conseguido un aliado. Ricardo Ramilo, propietario de Rodamoto y que debutó en el Dakar el pasado enero, la apoya. Le ha prestado su buggy para los entrenamientos –en el rallye competirá con uno eléctrico–. La unión podría fructificar en que compongan equipo en el próximo Dakar.

“Yo llevo en la sangre el deporte del motor, su adrenalina”, acepta Marta Pardo, pero a esa seducción de la velocidad añade ese otro significado profundo. “Es también tener por qué correr; por Carlos, Ida y Marta. Y porque es difícil para las mujeres destacar, pero cuando se quiere, se puede. Me siento como una guerrera celta”.

Gacelas al viejo estilo

El Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc es una prueba peculiar, de técnica antigua y empoderamiento moderno. Está reservada exclusivamente a mujeres. Las participantes saldrán de Niza el 17 de septiembre, a las tres de la mañana, aunque los buggies eléctricos, como el de Marta Pardo, lo harán una hora antes desde Mónaco. El príncipe Alberto promueve esta categoría por ecológica. Tras ese paseo por territorio francés tocará el traslado por mar a Tánger. El resto de la prueba transcurrirá por Marruecos, en gran medida por el Sáhara. A la meta, en Essaouira, se llega el día 2 de octubre. Serán en total nueve etapas, donde ellas catalogadas como maratón, en dos semanas. Una de las grandes dificultades del rallye reside en la navegación. La organización prohibe el GPS e incluso les retirarán los teléfonos móviles a las competidoras, que deberán trazar sus rutas y orientarse mediante el compás. “Hay que calcularlo todo”, acepta Pardo, que quiere “demostrar que la mujer es también válida para este tipo de pruebas, que son físicas, mentales y deportivas”. La viguesa no se fija límites a su ambición desde una posición realista: “El objetivo es acabar. Pero el espíritu competitivo está ahí. Esto ha requerido mucho presupuesto y mucho tiempo de entrenamientos”.