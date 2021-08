El Rápido de Bouzas se llevó ayer ante el Coruxo el derbi vigués de la Copa RFEF, en un partido en donde los de O Vao se adelantaron en el marcador. Los jugadores entrenados por David de Dios esperan rival en semifinales, que saldrá del encuentro que esta tarde disputan en el campo de O Morrazo el Alondras y el Ourense CF.

Fue un partido con un tiempo para cada uno de los equipos. Comenzó mejor el cuadro verde, ayer de blanco al estrenar la nueva segunda equipación. David de Dios, entrenador del cuadro aurinegro, formó con dos líneas de cuatro por delante el guardameta Álex Vila, que estaba muy juntas y ocupando la zona ancha del campo. Así, el Coruxo tenía el balón, pero teniendo muchas complicaciones para encontrar una brecha por la que entrar. De hecho, el primer disparo fue por mediación de Jacobo Trigo, a los once minutos y que salió muy desviado.

El partido dio un giro brusco a los diecisiete minutos de juego. En su primera llegada con cierto peligro al área del Coruxo, el Rápido estrella en la misma jugada dos balones en la cepa del poste. Los de O Vao tocaron a arrebato, asumiendo Silva la responsabilidad con un disparo duro que sale fuera por poco, y otro, pocos minutos después, que se estrelló en el palo.

Eran los mejores minutos del Coruxo, y pasada la media hora de juego llegó el gol, en una buena jugada de Manu por banda izquierda, que metió el balón al segundo palo para que Diego, llegando desde atrás, hiciera una medio volea ante la que nada pudo hacer Álex Vila.

El gol era el justo premio al equipo que más había apostado por buscarlo, pero la falta de concentración hizo que a dos minutos para el descanso, quedaba un balón muerto en el área del Coruxo, que Abal aprovechó para empatar el partido.

En la segunda parte el equipo de O Vao se fue poco a poco desinflando, mientras que al Rápido de Bouzas le pasaba todo lo contrario, que con el paso de los minutos se mostraba más seguro, recuperaba más balones en el centro del campo. David de Dios fue el primero en mover el banquillo. Dejó atrás las pruebas de los amistosos y solo oxigenó el centro del campo con la entrada de Barbeito y Joel. El equipo dio un paso al frente, pero la verdad es que la dinámica del partido invitaba a pensar en una prórroga y, porque no, una tanda de penaltis, para conocer al equipo que se clasificaría para semifinales.

Pero si el fallo defensivo de la primera parte le había costado al Coruxo el gol del empate de los boucenses, el de la segunda le costó una pena máxima. Faltaban once minutos para la conclusión cuando Borja Domingo bajó a defender para ayudar, pero en su acción barrió a Abal delante del colegiado del encuentro, que no dudó en señalar el punto de penalti.

Álex Rey no falló desde los once metros poniendo al Rápido por delante en el marcador. No quedaba tiempo, por lo que el Coruxo se volcó sobre el área aurinegra, con más corazón que cabeza, sin poder lograr el empate.