El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), doble ganador de la Vuelta y campeón olímpico contrarreloj, prevé “una gran pelea”, sobre todo con el colombiano Egan Bernal, en la 76 edición de la Vuelta a España, donde defenderá los títulos conseguidos en las dos últimas ediciones.

“Me gusta La Vuelta, siempre me gusta estar aquí. Tengo un recuerdo especial al respecto, unas buenas sensaciones especiales estando allí en España. Para este año lo único que me preocupa es hacer mi mejor esfuerzo. Egan Bernal será el principal rival, es un tipo súper fuerte, sin duda, pero no estará solo él. Será una gran pelea hasta el final”, dijo el campeón esloveno.

Después de la medalla de oro en los Juegos de Tokio, Roglic se muestra confiado ante el reto de lograr su tercera victoria seguida, pero el paso de los días marcará sus auténticas opciones.

“Después de Tokio primero celebré el triunfo, luego traté de darme cuenta de lo que conseguí y disfrutar de todo. En los últimos días intenté entrenar lo mejor posible antes de La Vuelta. Ya veremos después de un par de días cómo estoy, y espero llegar bien al final”, apuntó.

Rodeado de un equipo fuerte, ante todo Roglic derrocha confianza en sus posibilidades. “Tengo confianza. Estoy aquí con un equipo fuerte. Tenemos que salir y tratar de divertirnos”, precisó.

Roglic admitió que después de su caída en el Tour, que le obligó a la retirada, la labor mental ha tenido trascendencia hasta llegar a la salida de Burgos. “Trabajé mentalmente, pero esas circunstancias son parte del ciclismo y de la vida, a veces se sube, a veces se baja. Lo más importante es seguir en movimiento. Estoy aquí y daré lo mejor en La Vuelta”, dijo.

Después de bajarse de la bicicleta en el Tour, Roglic salió “decepcionado porque no era mi plan abandonar”, pero luego se planteó “entrenar duro para estar listo y hacerlo bien hasta el final”. El doble ganador de la Vuelta admitió no conocer las etapas de montaña de la presente edición, pero ese detalle tampoco le supone un grave obstáculo para sus aspiraciones.