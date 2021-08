Divorcio público con Denis Suárez

El conflicto entre la directiva del Celta y Denis Suárez, soterrado desde que Carlos Mouriño vetó la agencia de representación en la que el salcedense participa, brotó ayer con fuerza al escenario público a pocas horas del debut liguero ante el Atlético. Mouriño, que reveló la reconciliación con Aspas, aireó la situación exacta del centrocampista tras la reunión que mantuvieron hace 20 días. Si Denis no cambia de representante, no se negociará ninguna renovación o ampliación de su contrato, que concluye en junio de 2023. Denis, en caso de persistir el divorcio, tiene hasta junio de 2022 para traer una oferta de traspaso si desea marcharse. En su última temporada –la relación concluye en 2023– será condenado a la grada como otros –Radoja, por ejemplo– antes que él.

La marcha del sub-12 Bryan Bugarín al Real Madrid supuso la ruptura entre el Celta e Intermedia Sport Player. Las relaciones eran tensas desde hace tiempo, con las noticias que llegaban a A Madroa del ofrecimiento de chicos a otros clubes por parte de esos agentes. Mouriño escenificó el veto en una reunión con las familias de todos los canteranos, al aire libre, en Afouteza, dando nombres de jugadores y agentes.

Iago Aspas presenció aquella escena cuando salía del entrenamiento. Escuchó cómo se mencionaba el nombre de su hermano Jonathan. Montó en cólera. Cuando Intermedia Sport Player publicó un comunicado exigiendo a Mouriño que rectificase, Aspas y Denis lo secundaron en sus redes sociales con emoticonos de aplauso, que poco después borraron. Con Aspas, las asperezas se limaron en una entrevista con el presidente. El moañés aclaró la causa de su enfado.

La complejidad de la representación futbolística distingue fronteras societarias. Jonathan Aspas puede deslindarse del conglomerado que Mouriño condena. En esa asociación participan ex célticos (Míguez, Couñago) o agentes (Caloi) que son, en cierto modo, víctimas colaterales de una ofensiva que el Celta enfoca hacia Joseba Díaz, uno de los principales representantes españoles.

Denis tiene una involucración más estrecha con Intermedia. La vertiente emprendedora del jugador fue aceptada e incluso promocionada por el Celta, que ha contratado durante un año a la firma de nutrición Tabalú, de la que es inversor Denis. Pero la confusión con los negocios futbolísticos hace tiempo que había empezado a generar fricciones, especialmente por el intento de Denis de convencer a compañeros de firmar con su agencia de referencia. Hubo advertencias, incluso por parte de Coudet. La referencia a Gerard Piqué como modelo de Denis Suárez se ha hecho frecuente en los corrillos celestes.

Ayer Mouriño decidió convertir en declaraciones lo que podía conocerse bajo cuerda. “Con Iago lo hemos hablado. Está todo perfectamente clarificado”, revela. “Con Denis, no. Como club, le agradecemos muchísimo a Denis el esfuerzo que hizo por venir al Celta, igual que el Celta hizo un enorme esfuerzo por traer a Denis. Siempre estuvo del lado del club. Pero en este caso, cuando ha afectado a sus intereses particulares, se ha puesto en contra del club”.

Abunda el presidente en la diferencia entre los dos casos: “No sé qué hará Aspas, sé qué conversación tuve con él y sé la conversación que tuve con Denis. El posicionamiento de uno y otro fue totalmente diferente. Aspas me ha dado la suficiente confianza para decir que es nuestro estandarte, que lo va a seguir siendo”.

Aunque en teoría las discrepancias puede reconducirse si Denis rompe lazos con Intermedia, el discurso de Mouriño no alienta el optimismo. “En la proyección a futuro, veíamos a Denis como el estandarte que podía recoger el legado de Iago Aspas, primero, y de Hugo Mallo, después. Desgraciadamente tomó una actitud contraria al club”.

Mouriño es claro: “Si no rinde, será un problema del entrenador; le aconsejaría que procure rendir al máximo, que haga un temporadón extraordinario para que tenga la oportunidad, como tuvo Rafinha, de conseguir un contrato supermillonario. Denis sabe que si sigue con ese representante, nosotros nunca nos vamos a sentar a negociar un contrato nuevo. También sabe que cuando un jugador en último año no renueva, tiene muy difícil jugar en el Celta por muy buen jugador que sea o mucho que le cueste al club. Depende de él. Puede ir por el camino que marcamos o no. Nosotros no le vamos a dar a ganar ni un duro a ese representante que hemos vetado”.

“Mirándole a la cara a Denis, a los ojos, le dijimos que lo que creíamos más oportuno era que trajese una oferta y se fuese si él no estaba dispuesto a estar del lado del Celta”, abunda Mouriño. “Entiendo que él está anteponiendo su parte empresarial a su parte de jugador del Celta y eso el Celta no lo permite. A esta edad, como hace la mayoría de jugadores, debe estar pensando exclusivamente en jugar al fútbol. Tiene muchísimos años para dedicarse a otros negocios. A él y a otro cualquiera que cobre lo que cobra lo menos que podemos pedirle es una dedicación exclusiva a su trabajo, no fraccionada; no con 20.000 problemas que le puedan afectar en el mundo del fútbol”.

“Los contratos están para cumplirlos. No vamos a rescindir a Denis bajo ningún concepto”, matiza Mouriño. “Es él el que debe traer la oferta si es el que se quiere ir, que no lo es; a mí no me ha planteado en ningún momento que se quiera marchar”.

Sin recambio natural en el equipo, ese peso se atenuará con la llegada de Pineda

Atrás quedan los tiempos en que la directiva elogiaba el talante generoso de Denis cuando fue vendido al City, siendo juvenil, para ayudar a paliar la deuda del club. Ese romance, que se mantuvo vivo durante el periplo del salcedense por Sevilla, Villarreal, Barcelona o Arsenal y culminó con su regresó a Vigo, se ha marchitado. La intervención de Mouriño ha generado un terremoto en el entorno, dividido entre quienes apoyan tal rotundidad, quienes defienden a Denis y quienes consideran inapropiada la maniobra presidencial, aunque acepten su sustancia, porque desestabiliza al equipo. Coudet podrá ofrecer esta mañana su visión en la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético. Al entrenador le toca gestionar la situación de un jugador capaz de brillar a gran altura, pero también de palidecer si le falta confianza. La guerra se vuelve abierta, además, justo antes del reencuentro con 7.000 aficionados en Balaídos.

Denis es una pieza básica en el esquema de Coudet. No existe otro recambio natural en su función de medio creativo, que acelere el juego y lo aclare, enlazando la defensa que lidera Tapia con el ataque que comanda Aspas. Ese peso quedará atenuado con la llegada de Orbelín Pineda. El mexicano, aunque ayer Mouriño solo confirmó que interesa, aterrizará libre en enero e incluso podría acelerar su mudanza mediante un acuerdo con Cruz Azul, cuya conveniencia quizá se decida en estas jornadas de agosto y en función de cómo asimila Denis los latigazos de Mouriño.