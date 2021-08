Álex Marque volvió a vestirse ayer de amarillo en la Volta a Portugal. Lo hizo de la forma más inesperada. Tras perder el primer puesto de la clasificación general de la ronda lusa en la jornada de martes, el estradense recuperó el maillot de líder tras la retirada de la competición de Daniel Freitas y de su equipo, el Boavista, por problemas con el COVID. Esta obligada decisión hizo que Freitas no pudiese estrenarse en carrera con un maillot amarillo que volvió a manos de Marque, de nuevo líder.

Tras conocer el cruel destino de su compañero, el estradense sorprendió rechazando el amarillo de líder por respeto a él pero se vio obligado a defenderlo de nuevo. Ante esta decisión, Marque se escribió el nombre de Dani Freitas en el pecho de su maillot. Su intención es dárselo cuando todo termine. “Sabía que esa camiseta no me pertenecía. Era de Daniel que no pudo realizar un sueño, llevar esta camiseta en una Volta a Portugal. Es algo duro para él y su familia. Para mí fue un honor llevar su camiseta”, manifestó Marque tras la etapa.

De nuevo vestido de amarillo, el estradense afrontó una jornada con varios puertos de montaña de tercera y cuarta categoría. Su maltrecho equipo tuvo que ponerse al frente desde casi el inicio para controlar una escapada de once corredores. Ninguno de ellos inquietaba en la clasificación general, así que el Atum Gerneral Tavira y el pelotón dieron por buena una fuga que se colocó con ventajas que rondaron los nueve minutos. Ganó el estadounidense Benjamin King.

Por detrás sin embargo se vivía otra carrera. Marque vio una vez más como su equipo se desgastaba, entre ellos el renqueante Veloso. Solo en el tramo final, el Porto decidió colocarse en cabeza con varios efectivos. Fue una manera de controlar la carrera, especialmente con un puerto de cuarta categoría cerca de meta que podía tentar a los escaladores del Efapel.

A falta de cuatro etapas saca solo cinco segundos a Amaro Antunes, del Porto, y 25 a Federico Figueiredo. Hoy, la carretera se empinará todavía más para el estradense, con una etapa con cuatro puertos de segunda y tercera categoría entre Felgueiras y Bragança y con la larga subida a la Serra de Nogueira a pocos kilómetros de meta. Lo peor sin embargo llegará mañana, con la subida final a la Serra do Larouco, y el sábado, con el emblemático final en el Alto da Senhora da Graça. Tras la etapa de ayer, Marque destacó las dificultades a las que se están enfrentando como equipo. “Tenemos dos ciclistas. El resto del equipo está desgastado y con Gustavo como está”, afirmó. “Es imposible llevar la camiseta amarilla hasta la última etapa con el equipo así”, auguró, aunque eso no implica que descarte la victoria.