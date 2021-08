LaLiga vivirá hoy uno de los momentos más delicados de su reciente historia, con una Asamblea General Extraordinaria en la que los clubes deberán decidir la aprobación o no de un acuerdo con CVC Capital Partners que inyectaría unos 2.700 millones de euros en la competición, pero que desde su anuncio cuenta con la firme oposición de los dos ‘buques insignias’ de la misma: Real Madrid y Barcelona. La votación, que necesita el sí de 33 de los 42 clubes para salir adelante, está controlada por Tebas que tiene el apoyo de la mayoría de clubes. Entre ellos el Celta votará a favor del acuerdo.

Mientras, la Federación Española de Fútbol manifestó su oposición al acuerdo entre LaLiga-Fondo CVC a través de un comunicado oficial en el que también tildó el acuerdo como “totalmente ilegal” y cargó contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas, del que asegura que su objetivo es convertirse en presidente de la sociedad ‘LaLiga Impulse’ para “percibir nuevos emolumentos y eludir los ya de por si pocos controles que ahora se le imponen”. Tebas no tardó en responder y dijo que no le sorprendía que la Federación apoyase al Real Madrid y que le sorprendía que en cambio no estuviesen en contra de la Superliga europea que promueve el club blanco.

La relación entre el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el del Real Madrid, Florentino Pérez, no es buena desde hace tiempo. Es más, se ha venido enturbiando con el devenir de los años y parecía haber alcanzado su punto más álgido por el asunto de la Superliga, un proyecto impulsado por el máximo mandatario madridista y en el que aún sigue también inmerso el Barcelona de Joan Laporta, quien en cambio siempre ha venido manteniendo mejores relaciones con el dirigente de la patronal del fútbol pero que tampoco está a favor de la aprobación del acuerdo con CVC.

Este acuerdo, ratificado hace una semana por la Comisión Delegada de LaLiga, a juicio del organismo que reúne a los clubes profesionales del fútbol español supone “un ambicioso plan de inversión” de 2.700 millones de euros (a cambió del 10,95 por ciento de la plusvalía que se consiga con la explotación de los derechos televisión en los próximos cuarenta años) que “permitirá dotar a LaLiga y los Clubes de recursos con el objetivo de continuar la transformación hacia una compañía global de entretenimento digital, fortaleciendo la competición y transformando la experiencia de los aficionados”.

“Los 2.700 millones euros que aportará CVC se concentrarán directamente en un 90% en los clubes, incluyendo también fútbol femenino, fútbol semiprofesional y no profesional de la mano de la Federación Española de Fútbol y en el Consejo Superior de Deportes (más de 100 millones de euros). Se trata, por tanto, de un acuerdo estratégico integrador, equitativo y democrático, que no solo blinda la viabilidad económica de todos los clubes del fútbol español, sino que les abre un nuevo presente y futuro al permitirles avanzar en su desarrollo y transformación una década”, explica LaLiga.

LaLiga, además, enfatizó que este acuerdo “permitirá destinar hasta el 70% de los recursos a inversiones vinculadas a infraestructura, desarrollo internacional, desarrollo de marca y producto, estrategia de comunicación, plan de innovación y tecnología y plan de plan de desarrollo de contenidos en plataformas digitales y redes sociales, pudiendo disponer de hasta un 15% adicional para la inscripción de jugadores y el otro 15% para deuda financiera”.