El Rápido de Bouzas presentó ayer a su última incorporación, un delantero con el gol en su ADN y que llega al Baltasar Pujales dispuesto a aportar su experiencia en una temporada en la que los aurinegros quieren pelear por conseguir el ascenso de categoría. Para los aficionados vigueses, el nombre de Gastón Cellerino los lleva a la temporada 2009/2010, en la que el Celta peleaba en Segunda División. Gastón llegó a Vigo en el mercado invernal en calidad de cedido desde el Livorno, de la Serie B italiana. No contó con demasiados minutos en el equipo entrenado por aquel entonces por Eusebio Sacristán y al finalizar la temporada retornó al conjunto italiano.

“Recuerdo cuando llegué al Celta”, admite el argentino. “Me quedó pena de no haber podido triunfar en el Celta. Vine para aportar, era muy joven, no estaba muy centrado en el fútbol y eso fue lo que no me dejó progresar en Vigo. Es el pasado y ahora estoy en el Rápido de Bouzas, agradecido. Espero que pueda terminar mi carrera de la mejor manera y como quiero. He jugado en los equipos que quise y eso es lo más importante”.

La carrera de Gastón está llena de equipos, países e incluso de continentes diferentes. “He viajado mucho”, dijo el nuevo jugador del Rápido, “he tenidos muchas experiencias, diferentes culturas, diferente fútbol. Después del paso por el Celta comencé con mi mujer, a tener una vida diferente a la que tenía. Fue lo que me acomodó y también lo que me llevó a jugar por varios países, por varios equipos, en buenas ligas y campeonatos”.

Físicamente, Gastón Cellerino llega en buena forma al Rápido. “Acabé hace un mes y medio en Italia, en donde conseguimos el ascenso a la Serie D ganando el campeonato. Por lo tanto, vengo de estar un mes y medio sin competición, pero entrenándome en un gimnasio y me encuentro bien. Seguro que en estas cinco semanas que restan para el inicio de la competición me voy a poner bien”.

A la hora de hablar del porqué de su fichaje por el Rápido de Bouzas, el amor aparece por el medio. “Desde 2010, en que llegué a Vigo, me he quedado en la ciudad. Voy y vengo en función de dónde voy a jugar. Mi mujer es gallega y tengo mi casa aquí desde hace dos años. Nos queremos asentar en Galicia, en lo que es Vigo, así que tomamos la decisión de venirnos al Rápido de Bouzas. Con la familia ya decidimos dejar los viajes, nos vamos a asentar aquí e ir dejando el fútbol poco a poco. Estoy muy agradecido al Rápido, que me abrió las puertas. Tomé una buena decisión y espero que sea una buena temporada”.

Como quien dice acaba de aterrizar en Bouzas. “Llevo cuatro entrenamientos y los vi en el partido ante el Arosa”, apunta sobre sus nuevos compañeros. “La verdad es que me gustó mucho el equipo, presionan, es un equipo ágil, así que me voy a tener que poner en forma rápido para ponerme a la altura de los jugadores. Sé que hace poco que también comenzaron a entrenar, así que no me va a costar ponerme al día”.

Cellerino tiene claro que “el delantero vive del gol, pero es cierto que hace tiempo que yo me saqué de encima esa presión de marcar en el equipo al que llego, sino que ahora aporto más con la experiencia. Espero sacar muchos goles, que es lo más importante, para ganar los partidos. Mi presión ahora es estar los noventa minutos con el equipo, ayudar y que se gane, que es lo más importante”.