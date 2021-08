Nicolás Rodríguez (Vigo, 1991), ganador de la medalla de bronce en la clase 470 durante los Juegos de Tokio, ha sido homenajeado hoy por su club, el Real Club Náutico, en un acto al que acudieron invitadas las administraciones públicas y que, casi al final, durante la intervención del regatista, vivió su momento más emotivo con la aparición por el pantalán de la dársena deportiva de los siete entrenadores que lo modelaron durante sus años de formación en el club y en las selecciones gallegas.

El Náutico, como había anunciado la semana pasada, llevará a la próxima asamblea de la sociedad la propuesta para que Nico sea nombrado Socio de Honor, pero hoy, además, ya le ha hecho entrega de la insignia de oro del club. “Es una buena persona y eso implica muchas cosas”, subrayó José Antonio Portela, presidente de la entidad, para resumir en su intervención los valores del olímpico.

Además de familiares, regatistas y amigos, en el pantalán se dio cita una representación de la autoridad deportiva (el presidente de la Real Federación Gallega de Vela, Manuel Villaverde) y de las administraciones públicas, con la presencia del alcalde de la ciudad, Abel Caballero, el edil de Deportes, Manel Fernández, el diputado provincial Carlos Font y la delegada territorial de la Xunta, Marta Fernández-Tapias, acompañada del jefe provincial del servicio de Deportes, Daniel Benavides.

En el acto de reconocimiento al medallista gallego, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció también que Nicolás Rodríguez García-Paz será nombrado Vigués Distinguido 2021. La gala, por la pandemia, aún no se ha celebrado. “No te lo doy yo, te lo ganaste tú con un valor extraordinario”, le reconoció el regidor, que apuntó que con su podio en Japón “seguirás para siempre presente en la épica y en la historia de la ciudad”.

El deportista es uno de los tres vigueses que desde que España participa en los Juegos (1900) han alcanzado una medalla olímpica. Los otros, Moncho Gil, plata en fútbol (Amberes 1920) y Begoña Fernández, bronce en balonmano (Londres 2012).

Nico, que también recibió un presente de la Xunta (escultura de Sargadelos), entregado por Marta Fernández-Tapias, agradeció todas las felicitaciones (“toda opinión ajena te hace sentir muy bien”, dijo), entiende como “espectacular” lo que su éxito “ha generado en la gente” y aseguró que está dispuesto a “poner mi granito de arena para que al menos una persona en los próximos años vuelva a sentir aunque sea un día lo que he sentido yo”.

La entrada en escena de sus antiguos entrenadores lo emocionó y lo dejó casi sin palabras. Repuesto, recordó que “han vivido diez mil historias conmigo, me han hecho crecer, me han hecho madurar, me han dado una colleja cuando me la tenían que dar y me han enseñado muchas cosas”. Los técnicos fueron Pedro Quiroga, Javier Gómez Patiño e Hilda Martín en Optimist, Jaime García (Optimist y 420), José Jato y Víctor Mariño (420) y Alberto García (49er y 470).

El presidente del Náutico, a mayores, hizo entrega de una placa al deportista, con la leyenda “gracias por hacer realidad nuestro sueño olímpico”. Además, Portela reconoció que “te vamos a necesitar muchas veces” porque entiende como clave que la cantera tenga a Nico como referencia en la que fijarse. “Te agradezco lo que has hecho, lo que eres y lo que vas a hacer”, le dijo el presidente.

Marta Fernández-Tapias, por la Xunta, aplaudió que de las medallas gallegas en Tokio “cinco son de la ría de Vigo” y espera que los jóvenes “vean en ti el reflejo de lo que quieren hacer en el futuro”. Por su parte, Font trasladó la felicitación de la presidenta de la Deputación, Carmela Silva, y resumió la gesta con una frase contundente: “Medallista, qué bien suena”.

El decimosexto olímpico. Antes de Nico, el Náutico ha sido representado en los Juegos por quince deportistas Modesto Chillón, Franco Cobas, Emilio García, Armando González, José Luis Méndez, Alberto Valtierra, José Manuel Bermúdez, Baltasar Márquez, Rubén Álvarez y Juan Zunzunegui (remo); Alejandro Febrero y Susana Garabatos (natación); Támara Echegoyen y Alfredo Vázquez (vela); y Martín de la Puente (tenis adaptado).

Catorce olímpicos y un paralímpico con ficha del Real Club Náutico de Vigo que han representado al club y a la ciudad desde Alejandro Febrero los Juegos de Londres 1948. Después, la grímpola del Náutico estuvo representada en Roma 1960, Moscú 1980, Los Ángeles 1984, Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004, Londres 2012 y Río 2016. Y ahora, Nico en Tokio 2020/21. Así, Nico es el decimosexto olímpico que el club da a Vigo en particular y Galicia en general.