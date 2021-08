Papá Martín se acercó a su hijo Jorge, debutante en MotoGP, es decir, ganador en su sexta carrera en la categoría reina, algo espectacular, y le ató la bandera española con el toro de Osborne al cuello para que diera la vuelta de honor en el Red Bull Ring tras una auténtica exhibición, ante 26.000 espectadores, al ganar su primera carrera en MotoGP, por delante del también español Joan Mir (Suzuki). Esa bandera es la misma que papá y Jorge llevaban a Jerez para animar a Álex Crivillé.

Lo protagonizado por Martín, de 23 años y campeón ya de Moto3, es histórico, sí, pero no porque sea un nuevo vencedor, el sexto de esta temporada, sino por la manera cómo lo ha conseguido, de principio a fin, soportando el ataque del campeón Mir, que volvió a demostrar que, a partir de Austria, siempre toma carrerilla y empieza a sumar puntos y puntos. Martín, que ya salía desde la ‘pole’, dominó con autoridad la prueba. Y el mérito es superior porque Martin sufrió un gravísimo accidente en Estoril (Portugal), siendo operado por el doctor Xavier Mir de múltiples fracturas en su mano derecha, la del gas, y teniendo una recuperación durísima y larga.

El año está siendo tan sorprendente como 2020, cuando Mir ganó el título con solo una victoria, pero siendo tremendamente regular. Nadie dice, claro, que Martín pueda ser un candidato al cetro; lo que sí demuestra su empuje, su garra, su valentía, su pericia estando en un equipo satélite, es que la parrilla de MotoGP está repleta de grandísimos pilotos y que ya no hay motos malas. Martín es el primer piloto del ‘team’ Ducati Pramac que gana un GP este año, pues el velocísimo francés Johann Zarco, tremendo, sí, es segundo del Mundial sin haber subido a lo más alto del podio.

“Solo puedo decir que me siento el hombre más feliz del mundo, especialmente por mi familia y mi equipo”, comenta Martín. “Cuando iba a correr la Rookies Cup, a los 12 años, papá no tenía un duro para que pudiésemos cumplir ese sueño y, al final, lo logramos. Yo, que al iniciar el año, les prometí unas vacaciones en Punta Cana a todo mi equipo si hacíamos un par de podios... ¡Dios!”.

Martín, extraordinario ya el sábado de Catar, el primer fin de semana del año, logrando la ‘pole’ en Doha, fantástico ayer en Spielberg, da gracias por haber disfrutado tanto de la última vuelta en el Red Bull Ring y no piensa en el título. “No pienso, de verdad, pero el año que viene saldré a por él. Me siento bien y creo estar en el equipo ideal para conseguirlo. Pramac no es un ‘team’ satélite, nuestra Ducati es ‘pata negra’ y salimos siempre a por la victoria”.