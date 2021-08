Sufrió de lo lindo el Coruxo para solventar la eliminatoria previa de la Copa Federación, ante un Choco que se mostró muy intenso en defensa y que rentabilizó al máximo las ocasiones que tuvo para llevar el partido a la prórroga. Cuando todo parecía encaminado a los penaltis, Garci aprovechó un balón que quedó muerto en el área pequeña para romper el partido a favor de los de O Vao, a un minuto para la conclusión del tiempo extra.

El Coruxo fue el claro dominador del partido. El Choco se instalaba con dos líneas de cuatro por delante de Cortegoso con la intención de ahogar la línea de creación del Coruxo. Un equipo, el de Gonza, con dos laterales de mucho recorrido, Manu y Antón, con dos extremos que llevaron mucho peligro, sobre todo por su velocidad, Martín y Chiqui.

Tras el descanso la decoración no varió demasiado. El Coruxo era quien tenía el balón, pero al llegar a la frontal del área no era capaz de sobrepasar la poblada línea redondelana. Martín rompió la barrera, con lo que obligó al Choco a irse hacia adelante. El bagaje ofensivo no había sido demasiado amplio, con un único tiro entre los tres palos en el primer tiempo. Sin embargo el tiro de la segunda parte llevaba veneno, y Félix empató.

En el tiempo extra las piernas ya pesaban demasiado a estas alturas de la pretemporada, pero Garci estuvo bien colocado en el momento oportuno.