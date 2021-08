El delantero argentino Lionel Messi ha asegurado que ha hecho "todo lo posible" por quedarse en el Fútbol Club Barcelona y que había llegado a un acuerdo con el club que no se pudo firmar por las reglas de LaLiga, según su versión, que coincide con las explicaciones que ya ofreció el presidente de la entidad, Joan Laporta. Igualmente, Messi ha señalado a la "deuda del club".

Muy emocionado, el jugador argentino ha asegurado que no estaba "preparado" para despedirse del Barcelona y que estaba "convencido" de que iba a seguir en su "casa", además de reconocer que le hubiese gustado marcharse escuchando "una última ovación" del Camp Nou.

"No sé si voy a poder hablar. Estoy bloqueado. Es muy difícil esto para mí, después de todos estos años. No estaba preparado. El año pasado, cuando se formó todo el lío, estaba preparado, pero este año no. Estaba convencido de que iba a seguir en mi casa", declaró un Messi que no pudo evitar las lágrimas desde el primer minuto.

En este sentido, recalcó que tanto él como su familia siempre antepusieron el "bienestar" al dinero. "Queríamos estar en nuestra casa, en Barcelona. Hoy me toca despedirme de esto. Llevo toda la vida aquí, llegué siendo muy chiquito. Después de 21 años, me voy con mi mujer, con tres catalanes-argentinos. No puedo estar más orgulloso. Después de unos años fuera, volveremos a nuestra casa", apuntó.