Jornada dramática para el atletismo español en Sapporo, que quiso pero no pudo. Tres cuartos puestos confirman que hay madera en la marcha española, pero faltan algunos detalles por pulir. Tras el casi de Álvaro Martín en 20 kilómetros del día anterior, se sucedieron ayer otros dos cuartos puestos, el primero a cargo del ibicenco Marc Tur en 50 kilómetros y horas más tarde el de la granadina María Pérez en los 20. Por la tarde en el estadio, Mo Katir se descolgó en la última vuelta y no pudo esprintar por las medallas, finalizando octavo.

Marc Tur vio cómo se le escapaba la medalla de bronce a falta de 200 metros para completar los 50 kilómetros, cuando el canadiense Evan Dunfee le rebasó aprovechando un bajón del marchador español, médico de profesión, que cruzó la meta desorientado y hundido por el cruel final de carrera. Acabó cuarto mientras Chuso García Bragado, a sus 51 años, terminaba 35º en sus octavos y definitivos Juegos Olímpicos.

La prueba fue dominada por el polaco Dawid Tomala, con 3.50.08 horas en condiciones extremas de calor, con 31 grados en la salida. La medalla de plata fue para el alemán Jonathan Hilbert, a 36 segundos del ganador.

“He tenido la medalla casi colgada del cuello, me he encontrado estupendo, fenomenal, ha sido mi día, pero es cierto que el último kilómetro me he encontrado con un muro que no he sabido sortear bien. Estaba totalmente al límite de mis fuerzas. Al llegar a meta estaba desorientado y afectado por haber quedado cuarto, pero poco a poco voy valorando lo que he conseguido»” explicó Tur en Sapporo.

Apenas una horas después, la granadina de Orce María Pérez, campeona de Europa en 2018, volvía a repetir el puesto de sus compañeros al acabar de nuevo cuarta en un emocionante final, condicionado por las amonestaciones a sus rivales, lo que le permitió adelantar dos puestos en la última vuelta cuando marchaba en sexta posición. Pero fue incapaz de aguantar el ataque final de la china Hong Liu, que se llevó el bronce en la recta de llegada. Raquel Gonzalez finalizó 14ª. El oro fue para la italiana Antonella Palmisano.

En su exitosa gira por la Diamond League, Mo Katir partía entre los favoritos en la final de 5.000, tras sus tres récord de España en los mítines europeos. Debía elegir muy bien su estrategia de carrera, como salir atrás para evitar líos, progresar y sobre todo, cuándo y dónde actuar.

Los ugandeses atacaron de salida, lanzando la carrera a minuto y dos segundos la vuelta, un ritmo duro pero asequible para el murciano. En teoría, porque enseguida se le vio resoplar y circular como un novato que no acaba de encontrar su sitio. Kiplimo relevó a Cheptegei y Katir comenzó a flojear. El grupo se estiró y el atleta murciano, corriendo por la calle dos comenzó a sufrir. Así que cuando se desató el ataque final el español ya iba descolgado. Cheptegei corrió el último 800 en 1.56, y la última vuelta en 55 segundos, inasequible para el resto de los africanos. Sumó un oro a la plata conseguida en los 10.000. Katir finalizó octavo.