De aquí es Nico. Da ría. Y por eso presumimos hoy de él. Fresco, joven y medallista. Entre nuestras bateas recorría la ría. Desde Cíes a Rande. Ese mar se convirtió en su patio de recreo y allí soñaba con participar algún día en unos Juegos Olímpicos. Simplemente con eso. Y hoy, querido hermano, eres justísimo medallista de bronce de Tokyo 2020.

Decía Berizzo que “hay un día que el soñador y el sueño se encuentran”. Todo ese día fue hoy. Y aunque el Toto no lo explicaba también sabía que para encontrarse se necesita muchísimo trabajo, muchísima calidad y esa pizquita de suerte siempre necesaria. No sé si la hemos tenido en esta regata. Yo creo que no, pero lo que sí conozco es tu trabajo, tu determinación, tu ilusión, tu templanza y tu pasión. Esa pasión es la vela y por eso has conseguido tu sueño.

Gracias por haberme regalado estos Juegos. Mira que tardan en llegar y lo rápido que se pasan. Estos 19 meses nos han robado muchas cosas: Campeonatos del Mundo, Europeos, viajes, la dura incertidumbre de la celebración de Tokyo 2020, o el miedo a que una PCR nos pudiese privar del día de hoy. Pero esta vez el destino y tu trabajo estaban de nuestro lado y lo hemos logrado.

Mi mayor deseo ahora mismo es que disfrutes de las horas que queden en Tokio y, dentro de los protocolos, puedas sentir el espíritu olímpico porque sé que estas dos semanas lo único que ha existido es la competición. Muchas gracias Nico por todo. Orgulloso de ser tú hermano y muy feliz por la avalancha de cariño recibido en estos días. Y no sé cual será tú decisión en los próximos meses, pero solo te digo que me debes unos Juegos Olímpicos con público. Te quiero.