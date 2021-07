Todo seguía igual ayer en la Regata Mar de Maeloc Rías Altas, con unas condiciones de viento que están favoreciendo a los barcos de menor hándicap, por lo que tras la segunda etapa, entre Laxe y Muxía, celebrada con vientos flojos de componente norte, el Impresión 3D Atlántico repitió la victoria de la primera y es más líder, pero con tres barcos pisándoles los talones: los vigueses Bon 3 de Víctor Carrión del Club Náutico Punta Lagoa y el Bosch Service Solutions del Marítimo de Canido de Ramón Ojea, con Alex Pérez Canal. En la que era la etapa más corta de esta Ría se impuso en tiempo real el Gómez Mostly de Andrés Soto, eso sí con Bon3 de Victor Carrión muy cerca de él. Los coruñeses lograban un crono de 01.57.13 y los vigueses cruzaban la línea a tan solo 01.13. Hay que resaltar la recuperación del Raygrass III, que sigue subiendo en la general y ya es quinto por delante de Fran Edreira y su Urbapaz, del Lambaix, del Bodegas Benito Santos, el Gómez Mostly y el Eleko-Mambo. En la parte alta de la general, Bon3 está realizando un gran Rías Altas, igual que Sadamar Alma do Mar y el Bosch Service Solutions.