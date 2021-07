La Primera Nacional de fútbol femenino regresará a una sola fase (liga a doble vuelta) en el grupo 1 (catorce equipos), habrá dos ascensos directos, el tercer clasificado podrá optar también al mismo y en la temporada 22-23 se creará una nueva categoría intermedia entre la Reto y Primera Nacional que condenará a esta a ser la cuarta competición del país.

La RFEF ha publicado el calendario liguero, que arrancará el fin de semana del 25 y 26 de septiembre, para concluir con la jornada 26 el 23 y 24 de abril del próximo año. Sárdoma CF y UD Mos comenzarán fuera (las de David Ferreiro en Santiago ante el Victoria FC y las de Edu González en A Coruña frente al Victoria CF), jugarán la segunda jornada en casa (ante Victoria CF y Umia FC) y tendrán su derbi el 14 de noviembre en As Baloutas (Mos-Sárdoma, jornada 9) y el 13 de marzo (jornada 22, As Relfas, Sárdoma-Mos). El choque Mos-Umia representará el primer partido de Edu ante su último equipo.

Con el Friol descendido desde la Reto, el sistema de competición y el continuado interés del Viajes Interrías de Portonovo por el ascenso (nuevo cambio de jugadoras para conseguirlo), el comienzo del campeonato puede marcar las aspiraciones de los equipos.

El Sárdoma CF recibirá en la primera vuelta, que se cierra con el año (última jornada prevista para el 12 de diciembre), a Victoria CF (jornada 2), Interrías (3 de octubre, jornada 4) y Friol (28 de noviembre, jornada 11); visitando a Dépor B (31 de octubre, jornada 7) y al Mos. Las “abejas”, por su parte, empiezan ante el Victoria coruñés (fue el equipo que jugó el play-off de ascenso), en la tercera jornada irán al Novo San Pedro de Vilalonga a medirse al Interrías (19 de septiembre) y en la décima jornada se medirán al Friol a domicilio. Dépor B (17 de octubre, jornada 6) y el once vigués pasarán por As Baloutas este año.

¿Y por qué los duelos directos entre los, a priori, favoritos son importantes? Porque el año pasado las derrotas blanquiazules en casa a las primeras de cambio (1-2 frente a Victoria e Interrías) pesaron como un lastre en sus posibilidades de jugar por el título.