El Celta Zorka Recalvi anunció ayer el fichaje de Jessica Fequiere, alero de 27 años y nacionalidad canadiense, que procede del Barça. Formada en la Universidad de Albany, militó dos temporadas en el Iraurgi ISB, firmando la temporada pasada por el cuadro azulgrana. En verano disputó la liga argentina con Obras Sanitarias. Alero anotadora, con buena capacidad defensiva y reboteadora, debería ser una de las líderes en anotación del conjunto vigués en la exigente Liga Femenina Challenge.

La jugadora afirmó ayer que “el Celta ha sido siempre un equipo competitivo, así que eso fue lo que más me atrajo finalmente para fichar. Desafortunadamente no conozco la ciudad demasiado, pero mi buena amiga Marita Davydova. con quien jugué en Iraurgi, y con quien jugaré de nuevo este año, sólo me dijo buenas cosas acerca de la ciudad de Vigo. Por lo tanto, estoy emocionada por conocer la ciudad la próxima temporada”.

Sobre lo que le puede aportar al equipo, apuntó que “soy una mezcla de las dos; alero o alero alto. Depende de las necesidades del equipo durante los partidos. Creo que soy una buena anotadora, me encanta anotar. Estoy cómoda tirando de tres puntos, pero también me gusta postear, coger rebotes ofensivos e ir a la línea de los tiros libres sacando faltas. Me encanta también el juego físico. En general, creo que soy una jugadora versátil y aprovecho lo que la defensa me deja hacer”. No cabe duda que será la jugadora que aporte experiencia”.