Se acabó el tiempo de Fran Teixeira en el Chapela. El histórico entrenador anunció ayer el fin a su etapa en el banquillo de este equipo mediante una breve nota en la que insiste que su prioridad en estos momentos es centrarse en la recuperación del cáncer que sufre: “Después de 14 años ininterrumpidos –más 3 temporadas en Asobal–, y pensándolo mucho, he tomado la difícil decisión de dejar el Chapela. Han sido varios los motivos que me han llevado q tomar esta decisión, pero el de mayor peso es el de mi estado de salud. Esta ultima temporada ya no he podido trabajar al 100% como me hubiera gustado (viajes a Canarias etc…). Lucharé para recuperarme porque quiero seguir haciendo lo que más me gusta que es entrenar. Estos últimos años han sido los propios médicos los que me aconsejaban seguir entrenando. Quiero desearle a mi equipo, el Chapela la mayor de las suertes y darle las gracias por todos estos años. Imos Chapela”.