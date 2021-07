Son pocos pero selectos. Tres de los declarados siete mejores jugadores de la Vigo Cup de fútbol sala disputan también la modalidad de fútbol 7, y uno de ellos con el escudo del mismo club al que defendió en el torneo de sala.

Porque Josechu Curiel (Rápido de Bouzas), el MVP de la categoría sub-6 de fútbol sala, en la que acabó subcampeón, peleará ahora en sub-7 con los aurinegros. Otro aurinegro ahora, pero en el Cios Vigo campeón sub-10 esta semana pasada, es Mario Casas. El Cios conquistó esa final de fútbol sala ante el CD Beade B (3-1) y el jugador firmó el primero y el tercero de los goles de su equipo. Esta semana puede pelear por algo que apenas dos o tres jugadores han conseguido: el doblete fútbol sala-fútbol 7. Esta vez con el Rápido sub-10.

Otro mejor jugador de la primera semana del torneo veraniego vigués es Eric Fernández. Disputó en el 40x20 de la Pista Vermella la final sub-12 con el FS Parla y desde ayer defiende al Real Club Celta A en la misma categoría alevín, además la de mayor participación de las siete divisiones en competición con treinta y ocho equipos.

El último jugador que dominó la Vigo Cup en dos modalidades fue Joana Montouto, esta temporada en la UD Mos. Ganó el torneo femenino de fútbol 7 en 2018 con el Baipesca y en 2019 se impuso en fútbol sala con el Sárdoma CF y con el Baipesca en fútbol 7

Sub 7

Pisan fuerte Rápido de Bouzas (con Josechu Curiel), Arenas de Alcabre y San Roque Casablanca, que llevan dos triunfos en otros tantos encuentros cada uno. El club defensor del título, el Victoria, respira porque ha ganado al Coruxo por la mínima (1-0), mientras que los de O Vao no se han estrenado: derrotas ante (San Roque Casablanca (0-2), Victoria (0-1) y Arenas (0-3).

Sub 8

Primer equipo que estará en los cuartos de final del viernes en el Municipal Pahiño de Navia. El Victoria se impuso al Coruxo (4-1), suma seis puntos en dos partidos y, como quiera que segundo y tercero se enfrentan este miércoles entre sí, tiene garantizado uno de los dos primeros puestos del grupo para avanzar a la fase por el título. El campeón, Santa Mariña, sigue firme: 5-1 al Alertanavia y también acumula dos victorias, pero no tiene el pase matemático. Tampoco el Rápido, que sigue invicto (trabajado 2-1 contra el Castrelos). Y en el grupo D, el Areosa empezó con triunfo por la mínima (1-0) sobre el Colegio Hogar y ya está clasificado en este grupo de tres equipos. El Matamá-Areosa (Navia, 20:30) decide el acompañante del conjunto de San Andrés de Comesaña

Sub 10

Los dos equipos del Celta ya están en la fase por el título, en poder del A. Golearon a Valladares y Nieto. Con los grupos A, B y G de descanso, también sacaron billete para los cruces decisivos Alertanavia A, los equipos A y C del Santa Mariña, el Colegio Hogar y el Rápido de Pereiró. A Bouza (Coia), desde las 16:30 horas, y el complejo municipal de Samil (Armando Cajaraville), a partir de las 17:30.

Sub 12

El Victoria A, defensor del título de 2019, ganó (5-0 al Santa Mariña C) y se jugará el pase en el grupo A contra el Balaídos (16:30 horas, As Travesas), porque el Candeán ya se sacó billete. Muchas goleadas en la segunda jornada y los dos equipos del Real Club Celta, Coruxo, Alertanavia, Rápido de Bouzas C y Santa Mariña A están en la segunda fase. Entran en juego los equipos de O Freixo Narón en una jornada que decidirá qué equipos se quedan fuera.

Sub 14

El campeón llegó, vio y venció en el campo del Meixoeiro (2-0 al Victoria), pero necesita al menos empatar con el Candeán para avanzar. Ya están en los cruces por el título el Teis (4-3 al Louro Tameiga), Alertanavia, Rápido de Bouzas, Lavadores, el Coruxo A, Colegio Hogar y Racing de Castrelos, este al imponerse 3-2 al Coruxo. Hoy se define el resto.

Sub 16

El Coruxo A debutó con triunfo (4-1 al Candeán) y con el Santa Mariña B está ya en la fase por el título, al ser grupo de tres. Fue una jornada tranquila. Demasiado: ya están clasificados Santa Mariña, San Roque Casablanca, Alertanavia, Pereiró y Colegio Hogar.