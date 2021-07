Tita Llorens se quedó sin cumplir uno de los desafíos más difíciles a los que se ha enfrentado en su dilatada carrera deportiva y abandonó después de 7 horas y 20 minutos nadando su intento de cubrir los 54 kilómetros de la travesía Isla de San Simón-Islas Cíes-Isla de San Simón. El resto se convirtió en imposible de superar no por la distancia, que ha demostrado en diversas ocasiones que está a su alcance, sino por las durísimas condiciones meteorológicas que dificultaron enormemente la travesía a nado de Tita.

“Desde la isla de San Simón hasta el puente de Rande hemos tenido muy buena mar, iba súper bien y súper contenta. Después de Rande, al entrar en las bateas, ya hemos tenido bastante ola y me he desgastado bastante y a última hora no tenía fuerzas”, explicaba la nadadora con ese punto de decepción obligatorio en estas circunstancias.

Se cumplió el parte meteorológico que pasó de un pronóstico de vientos suaves o medios a fuertes e incluso muy fuertes. La zona del canal se preveía muy complicada con olas que pasaron de medio metro a olas de metro y medio, con fuertes corrientes laterales que iban a complicar mucho el nado. Tita tuvo que nadar con la corriente, el viento y el oleaje en contra durante 20 kilómetros, unas condiciones que se antojan “terribles” para cualquier nadador, fueron demasiadas adversidades climatológicas.

Cuando inició la travesía a las 6 de la mañana el día estaba bastante tranquilo, incluso la organización del reto se ilusionó porque empezó a llover y como no estaban previstas lluvias pensaron que podía ser indicativo de un cambio de las previsiones que favoreciesen el nado, pero cuando llegaron al puente de Rande la cosa se empezó a poner muy difícil. Tita iba con buen ritmo, nadando bien, se le veía cómoda nadando y con bastante fuerza. Pero al llegar a la zona de Moaña y Cangas empezó a levantarse la ola y el viento, y se empezó a complicar mucho el nado, incluso la navegación para los kayaks. Tita pasó de tener un ritmo de 3,5 km/hora a 2,4 la corriente empezó a ser bastante fuerte, con una ola frontal, y mucho viento.

Pero cuando el grupo llegó a la Borneira, el kilómetro 16 de la travesía, ya era complicado llevar las embarcaciones por su sitio, los kayaks tenían muchas dificultades con las olas y las condiciones del mar. En ese momento se dieron cuenta que las condiciones del mar y del viento estaban obligando a Tita a nadar más kilómetros de los previstos, llevaba casi un kilómetro más de lo calculado y le quedaba la parte más difícil, llegar a Cíes pasaba de los 26 kilómetros inicialmente previstos a más de 30 kilómetros. El reto se ponía cada vez más difícil. Tita empezó a bajar su ritmo, su frecuencia de brazada se redujo y empezó a pararse demasiadas veces, incluso llegó a marearse y a tener arcadas, que si bien no le impidieron seguir nadando si empezó a mostrar signos de sentirse cansada, seguramente por la lucha con las olas, y empezó a dudar. Fue el momento en que una de las embarcaciones de apoyo se adelantó para ver el estado del canal y las noticias que trajo fueron desalentadora. Después de 22 km y 7 horas 20 minutos nadando Tita decidió subirse al barco.