El Choco ha elegido a Juan Amoedo como recambio para Gonza que se marcha a dirigir al Coruxo la próxima temporada. Poco ha tardado el conjunto redondelano en solucionar el asunto.

Amoedo es un viejo conocido de la casa. Jugó en el Choco desde niño y abandonó la entidad hace diez años para formarse en diferentes clubes como entrenador. Su última experiencia ha sido en el filial del Celta donde ha formado parte del cuerpo técnico de Onésimo. Ahora le llega la oportunidad de dirigir al Choco como primer entrenador. “La llamada del presidente no me sorprendió sino que me ilusionó, creo que llegó en un momento muy bueno”, aseguraba ayer en la presentación.

“El estilo del Choco, que comenzó con Jacobo y con Marcos Montes y que continuó con Gonza, es muy reconocible; y el club busca algo parecido conmigo”, aseguró el entrenador. Iván Crespo, el presidente, comentó en relación a la elección de Amoedo que “siempre hemos sido valientes a la hora de apostar por la juventud y por gente de la casa. Pensamos que de esta manera la implicación con el club es mucho mayor. Creo que la apuesta es acertada y nos va a dejar grandes tardes en Santa Mariña”.