La velocista Sha'Carri Richardson, nueva gran sensación del atletismo estadounidense, dio positivo por marihuana durante las pruebas clasificatorias a los Juegos de Tokio, lo que pone en grave riesgo su participación olímpica, informó el jueves el diario The New York Times. El periódico citó a dos personas no identificadas con conocimiento del resultado positivo de la prueba, que fue avanzado por el diario The Gleaner en Jamaica. El agente de Richardson, Renaldo Nehemiah, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario por parte de la AFP.

Richardson, de 21 años, se impuso en la prueba de 100 metros del preolímpico de Estados Unidos celebrado a finales de junio en Eugene (Oregón), lo que le otorgó el billete para Tokio. Esta temporada, la joven velocista se convirtió en la sexta mujer más rápida de la historia en esa distancia con un tiempo de 10,72 segundos, marcado en el estado de Florida en abril.

La marihuana está en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje y un resultado positivo por esta droga puede conllevar una suspensión de entre un mes y dos años. El positivo podría invalidar la victoria de Richardson en Eugene y abrir la puerta a que otra de las competidoras obtenga una plaza para los Juegos de Tokio (23 de julio - 8 de agosto), incluso si Richardson recibiera el castigo mínimo. The New York Times reportó que a otras participantes de la final de los 100 metros en Eugene se les comunicó su ascenso en la clasificación.

Mientras su entorno guardaba silencio, Richardson publicó un críptico tuit en el que dice a sus seguidores: "Soy humana".