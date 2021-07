No se escondió en el campo. Ni tampoco, fuera. Sereno, reflexivo y analítico, tremendamente analítico como siempre fue (su padre grababa los partidos en categorías inferiores y después le daba el pen drive para estudiarlos), Unai Simón lleva horas y horas dándole vueltas a lo que sucedió en el Parken de Copenhague. A ese mayúsculo error que pertenece ya en el catálogo de horrores de los porteros de España, aunque él después se redimió con una excelente actuación. Figura en esa lista en la que el cuerpo de Arconada se hizo transparente en la Eurocopa-1984 dejando que el disparo de Platini, burlona la pelota, se colara en la red. O aquel fallo de Zubi en el Mundial-1998, también en Francia, en el que un centro inofensivo de Nigeria acabó siendo un autogol del vasco.

“Me he martirizado un poco y el gol lo he visto seis o siete veces. No le encuentro explicación”, dijo ayer el vasco en San Petersburgo sin entender lo que ocurrió. No lo entendió en el césped cuando la pelota enviada por Pedri, que estaba casi a 50 metros, se convertía en el autogol más lejano de una selección en una Eurocopa. No tiene explicaciones. Ni tampoco quiere buscar excusas. “Lo del otro día fue un accidente”, se limitó a confesar, admitiendo, eso sí, que estuvo “uno o dos minutos” preguntándose porque la pelota, caprichosamente juguetona, se le había colado por debajo de su bota derecha. Fueron un par de minutos que se le hicieron eternos en la soleada tarde del Parken que comenzó siendo trágica para él.

“No me molestaba el sol, se me escurre.. Intento dar salida al balón con el control y en lugar de dejarlo muerto… sin más. Es un accidente. Un mal control”, reiteró el portero del Athletic, a quien Luis Enrique ha ayudado a entender el juego. A él, como le pasó en su día a Valdés con Guardiola en el Camp Nou, le toca reinventarse sin red de seguridad. En Bilbao, los porteros son los de toda la vida. Juegan y paran con las manos. ¿Los pies? Apenas se usan porque Marcelino, técnico del Athletic, no tiene la misma mirada que el seleccionador español. Lucho lo ve como un jugador más. Final de la jugada del contrario y origen, al mismo tiempo, del fútbol ofensivo de España.

“Futbolísticamente fue el partido más importante de mi vida. No lo voy a olvidar nunca”, admitió el cancerbero vasco, decisivo en el error del 1-0 ante Croacia y más decisivo aún con dos paradas claves (una a Gvardiol y otra a Budimir) y un soberbio juego con el pie, que dio origen al 1-2 de Azpilicueta para sortear tan terrible fallo.

“Conseguir darle la vuelta juntos fue una muestra de la personalidad que tiene este equipo y de lo grandes que somos”, proclamó orgulloso Unai Simón, que hablaba en la sala de prensa de San Petersburgo con la misma serenidad con la que asumió ese momento que podría haber determinado su carrera deportiva. Él se quedó mirando entrar la pelota, agachó el cuerpo -no se echó las manos a la cabeza en ningún momento-, entró en tormenta interna y después reaccionó con firmeza.

“Unai le ha dado una lección a sus compañeros y a todos los jugadores del fútbol profesional. Nosotros valoramos los intentos y él ha vuelto a jugar con el pie, como le pedimos. Me alegro mucho por él, tiene mucha personalidad”, dijo Luis Enrique, orgulloso de que la pelota no le quemara en los pies al vasco. “Yo seguía en el campo y el equipo necesitaba de mí. Si venía otro balón tenía que seguir arriesgando”, añadía Unai, que no dejaba de mesarse la barba

“Hay pequeñas cosas que puedes mejorar, pero soy mejor que ayer y peor que mañana. No soy el portero del primer gol que encajamos», subrayó sin darse importancia porque acabó con la capa de héroe. Aunque no olvidará el gesto de De Gea, titular en la Eurocopa del 2016 y Mundial de Rusia-2018, suplentísimo ahora, que le aguardó en el descanso para tenderle el brazo y consolarle. «Se quedó a esperarme, me tranquilizó mucho lo que me dijo. ¿Qué fue? Me lo quedó para mí”, afirmó Unai.