Casa Paco C y Lope de Vega en sub-8, Cios Vigo y Beade B en sub-10, y la ED Vigo 2015 en sub-16 ya están en semifinales después de tres jornadas de las cinco jornadas previstas en las liguillas clasificatorias. El Campito sub14, primer equipo que asegura su presencia en la final.

Sub6

Vuelven los “minis”. Segundo partido para el casa Paco 81, que puede asegurar su plaza en la final si derrota al Rápido (17:00, As Travesas). Los boucenses inician su recorrido en el torneo.

Sub8

El Cios Vigo, vigente campeón de la categoría, tiene pie y medio en las semifinales tras imponerse de nuevo en su segundo partido del grupo A, esta vez frente al Casa Paco 81 A (4-2). Con un partido marcado para hoy jueves (Pecheches-Casa Paco 81 B, 18:00, As Travesas), el conjunto vigués podría asegurarse la clasificación matemática sin esperar a la jornada final de la liguilla. En el grupo B, desde el martes se sabe que los semifinalistas son Casa Paco C y Lope de Vega. Hoy se miden entre sí (19:00, As Travesas) en un partido intrascendente. Y volverán a enfrentarse el sábado en su semifinal del grupo.

Sub10

Cios Vigo en el grupo A y CD Beade B en el B ya tienen plaza en las semifinales. Aquellos golearon al Casa Paco 81 (4-0) y estos al Miralba B (9-2), que hoy decide ante el Lope de Vega (17:00, Navia) cuál será el rival del Beade en su cruce.

Sub12

Jornada de máxima emoción en la categoría alevín. Descansó el Fútbol en 40x20 y el Cios Vigo venció ajustado (4-3) al FS Parla para colocarse líder provisional. En el otro encuentro, tablas (3-3) entre Pecheches y Campito . Los dos primeros de la liguilla van a la final dominical y queda mucho por decidir. El equipo ponteareano vuelve hoy a competir (18:00, Navia) ante el Campito y podría recuperar el primer puesto.

Sub14

El Campito ya está en la final del domingo. Goleó al Beade (13-0), con actuación estelar de Hernán (5) y Bruno (4), y suma tres victorias en otros tantos encuentros. Hoy cierra la liguilla ante el Cios Vigo (17:00, Coia) en un choque vital para estos, que además de defender el entorchado, pelean con el Vigo 2015 por ser el otro finalista.

Sub16

La ED Vigo 2015 firmó su tercer triunfo (3-0, por incomparecencia del EDM Salceda) y está en semifinales. El Cios Vigo, campeón, ganó 8-2 al Campito. En el B, el Pecheches iguala con el Redondela FS a puntos (6) y victorias (dos). Los de A Salgueira volvieron a ganar un choque apretado (3-2 al Miralba B). Hoy, con los partidos Campito B-Redondela FS (20:00) y Beade-Pecheches (21:00), ambos en el central, puede quedar el grupo visto para sentencia.