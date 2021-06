Cuando no entró en las convocatorias de la selección española del 11 de octubre de 2018 al 11 de noviembre de 2020, Koke Resurrección no se habría imaginado jugar la Eurocopa 2020, en la que ahora aguarda los octavos de final contra Croacia, advierte de que su equipo no tiene "ningún tipo de euforia" y enfoca al medio campo como el epicentro de una "bonita batalla".

"Tenemos que estar con la tranquilidad con la que venimos jugando todo el torneo; con la motivación, las ganas y la ilusión que venimos desde el primer día. Ningún tipo de euforia. Hemos pasado de grupo, hubiéramos preferido pasar como primeros, pero así es el fútbol, que con todo lo que haces los resultados hay veces que no llegan. Con la máxima ilusión y motivación para el partido... Y ningún tipo de euforia", avisó el centrocampista durante la rueda de prensa telemática oficial desde el estadio Parken de Copenhague.

Después de la victoria por 0-5 contra Eslovaquia, de su segundo puesto en el grupo E de la primera fase, ahí espera Croacia, su centro del campo y Luka Modric: "Todo el mundo lo conocemos. No es un descubrimiento ahora mismo, ha hecho grandísimas cosas con el Real Madrid, ha sido Balón de Oro... Va a ser una bonita batalla en el centro del campo. Croacia tiene grandísimos jugadores ahí. Para mí, es lo mejor que tiene Croacia, su nivel de centrocampistas".

"Pero no va a jugar sólo Luka, sino toda la selección de Croacia", dijo el futbolista, que ya se ha enfrentado en numerosas ocasiones con Modric, en el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: "A mí, personalmente, siempre me gusta jugar contra los mejores. Y Luka es uno de ellos. Una veces ha ganado él, otras yo y ojalá mañana toque ganar a España".

"El golpe de exterior de Modric lo tienen muy pocos jugadores o casi ninguno. Es algo innato. Es espectacular. Habrá que tener especial cuidado con él. Y cuanto menos tiempo tenga el balón, mejor. Somos una selección que siempre presiona bien y fuerte. Intentar quitarles el balón lo antes posible y tenerlo nosotros para atacar y hacer goles", resaltó el internacional español.

A su lado en el medio campo, Koke tendrá a Sergio Busquets: "Ya sólo lo que supone su presencia por todo lo que ha hecho en el mundo del fútbol y todo lo que es por cómo juega, cómo se posiciona y cómo hace jugar a los compañeros, es maravilloso poder jugar a su lado. Siempre ha estado a un nivel altísimo, ha ayudado a los compañeros, siempre está sumando... Para nosotros es fundamental. Estaba claro que el seleccionador le iba a esperar y por algo lo ha hecho".

Y Pedri González: "A mí me sorprende la madurez que tiene. Con 18 años es titular en el Barcelona y en la selección, donde hay muchísimo nivel. Tiene muchísima calidad que lo demuestra cada día y va a ser un jugador muy importante en la selección y en el Barcelona. Es el presente y el futuro de España. Y ojalá pueda dar muchas alegrías a España, porque tiene un grandísimo recorrido".

A la vez, Croacia no dispone de Ivan Perisic, por Covid-19. "Lleva jugando a un grandísimo nivel tanto con sus clubes como la selección, a la que le ha dado mucho, y es una baja importante. Cualquier jugador de ellos lo puede suplir. Juegan once, no sólo Perisic. Es una baja importante pero no definitiva. Tenemos que estar al cien por cien concentrados en defender bien, en hacer la presión tras pérdida y en tener el balón para atacar", repasó.

Es el siguiente desafío de la selección y Koke, protagonista principal del equipo, titular en cada uno de los tres encuentros de la primera fase, cuando hace un año probablemente ni siquiera hubiera estado entre los elegidos para disputar la competición.

"No me hubiera imaginado hace un año estar aquí"

"Hacía dos años que no venía a la selección, era un momento difícil, porque siempre me veía estando aquí, he estado con los mejores en una época espectacular, la mejor de la selección, había venido con todos ellos y siempre te ves aquí. Quieres estar siempre, jugar todos los partidos. Fue una época difícil y complicada", rememoró de aquel periodo fuera de los planes del seleccionador.

"Si me llegan a decir hace un año que estaría disputando la Eurocopa no me lo hubiera imaginado, porque no estaba yendo convocado, se aplazó un año el torneo por la pandemia y hoy en día he podido estar aquí y ayudando a mi selección, que es dónde todos soñamos jugar. Es un orgullo. Volver a estar aquí es espectacular y te hace valorar mucho lo difícil e importante que es", incidió Koke.

Es su cuarta fase final como internacional. Antes jugó los Mundiales de Brasil 2014 -eliminado en la primera fase- y Rusia 2018 -cayó en los octavos de final- y la Eurocopa de Francia 2016, cuando su equipo también fue doblegado en los octavos de final por Italia.

"Siempre que vas con la selección o juegas este tipo de torneos quieres ganar y llegar a lo máximo. Esa es mi mentalidad. Siempre quiero ganar, estar entre los mejores y ojalá podamos conseguirlo en este torneo. No he tenido mucha fortuna en los torneos pasados y ojalá sea éste el que podamos conseguir", deseó.

"Tengo esas ganas de poder ir pasando eliminatorias, disfrutarlo, perderme vacaciones para poder estar aquí y seguir compitiendo. Ojalá podamos hacerlo", continuó Koke, que consideró que la "experiencia es importante". Tal recorrido en los grandes torneos de clubes y selecciones le enseña que "hay que cuidar al máximo todo tipo de detalles y ser inteligentes" sobre el terreno de juego.