Un secundario abandona el escenario. Suele resultar imperceptible en el trasiego de protagonistas que vienen y van cada verano. Este actor de carácter, sin embargo, es de los que atraen miradas y cariños. Queda a su estela, en el Celta Zorka, una miríada de recuerdos. Nacho Silva, entrenador de la estructura céltica desde hace catorce años, ayudante en el primer equipo desde hace siete, emprende nuevas aventuras. Deja el útero materno, aunque le duela, para madurar.

“Para ser entrenador profesional tienes que salir de casa”, acabó aceptando Miguel Méndez, que hoy colecciona Euroligas, cuando se despidió del Celta. “Totalmente de acuerdo”, conviene Silva. “La vida del entrenador es complicada. Un día estás aquí y al siguiente en otro sitio, alejado de tu familia y tus amigos. Es la vida que elegimos”.

A Silva, que acaba de cumplir 33 años, le volteó la existencia Carlos Colinas, el director deportivo del club. Fue quien depositó una pizarra en sus manos. “Cuando yo tenía 19 años me planteó la idea de empezar a entrenar y mi vida dio un giro radical. Yo tenía en mente unas cosas y ahora mi primera opción es entrenar, aquí o donde toque”, acepta Silva, que ha dirigido equipos del Celta en todas las categorías. Fue también Colinas quien lo reclamó como ayudante en el primer equipo, en la que a la postre sería su última campaña ejerciendo tal función. Silva ha mantenido ese cargo de consejero en las seis campañas posteriores a las órdenes de Cristina Cantero.

A la entrenadora andaluza le vibra la voz con la emoción en la despedida a Silva. “Es un grandísimo entrenador. Tiene mucho por delante. Me da mucha pena que se vaya. Lo considero parte de mi familia, de mi día a día. Llevo muchos años trabajando mano a mano con él”, analiza. “No es fácil cuando se va alguien que estás acostumbrada que esté cerca. Pero es lícito. Él tiene que crecer y experimentar otras cosas. Por ahí va la decisión. Estoy muy orgullosa de él. Lo bien que le vaya será bueno para nosotros. Le deseo lo mejor. Espero que triunfe. Sonreiré cada vez que le vaya bien. Le echaré mucho de menos”.

Silva suelta amarras sin desvelar aún su destino. Solo concede ciertos detalles: será para dirigir un proyecto de cantera femenina fuera de Galicia. “Evidentemente la decisión para mí ha sido superdifícil. El Celta es mi casa. Estoy muy valorado en el club. Pero a veces llegan oportunidades que te tocan un poco por dentro”, argumenta. Porque Silva, en este punto de su trayectoria, necesitaba empezar a resolver ciertos interrogantes: “Como voy a funcionar fuera de aquí, a ver qué tal me va, nuevo retos, nuevas iluiones… Me apetecía coger algo así”. Aunque ya le habían tentado con propuestas y siempre las había rechazado, percibe que es el momento adecuado: “Muchos años te llegan cosas. Vas diciendo que no por comodidad. Aquí estás bien y el club es muy potente a nivel español. Al final te llega una que te llama más la atención. Son las ganas de probarme en otro lugar”.

“Tus padres sembraron lo mejor. Educación exquisita, valores, respeto, esfuerzo... Persona íntegra. Elegir el destino es ley de vida. Nada me hará más feliz que verte triunfar”, le escribe Carlos Colinas. Nacho Silva está sabiendo irse y en la retribución a su comportamiento ya le ha indicado el presidente de la entidad celeste, Carlos Álvarez, que a sus efectos su marcha es simplemente un “hasta luego”. “Lo hablaba con el presi, la opción de volver siempre va a estar abierta”, admite Silva. “Igual es un año fuera, igual son dos. Igual acabo en otro sitio después, pero nunca me cierro las puertas a volver. Aquí he estado superfeliz. Es donde he hecho toda mi carrera. El entrenador que soy ahora, para bien o para mal, está formado aquí. Estaré eternamente agradecido”.

Silva confirma que lo que Cantero y Colinas transmiten públicamente se corresponde con el contenido de sus conversaciones privadas. “Les pasa un poco lo que me pasa a mí también, que estoy contento y a la vez triste por dejar todo esto. Cris y Carlos me han visto crecer. He compartido todo con ellos. Es más que una relación laboral. Es de amistad, de familia. Ello se alegran por todo lo bueno que me pueda pasar”.

Silva ha participado en la formación de jugadoras que hoy triunfan en la élite, como Araújo y Carrera. Ha bordeado el ascenso a Liga 1 en varias ocasiones de la mano de Cantero. “Si me pongo a repasar todo detalladamente, es una auténtica locura de campeonatos, fases de ascenso, jugadoras, entrenadores, compañeros, amigos, momentos buenísimos de los que siempre te acordarás, momentos malísimos en los que quieres dejarlo todo… Es una mezcla de emociones”, cataloga. Anunciada su marcha, le están lloviendo los mensajes: “Mi teléfono hierve de gente deseándome lo mejor. Eso es impagable. Más allá de victorias o derrotas, que quedan en un segundo plano, me llevo conmigo a todos a los que he conocido”.

Davydova y Coello acuerdan su renovación

El Celta ha anunciado las renovaciones de Marita Davydova y Ángela Coello, que se unen a las de Mariona Martín y Celia García. Davydova fue la jugadora más regular en la temporada pasada. Promedió 11 puntos y 8 rebotes. Coello ha sido la gran revelación en su segunda etapa celeste. La lesión de Stamenkovic le dio minutos en el quinteto titular, con un promedio de 6 puntos y 3 rebotes por partido.

Victoria de las júniors ante el Helios

Buen debut del Celta Zorka Recalvi en el Campeonato de España Júnior femenino, que ayer comenzó en Huelva. Las viguesas se impusieron al Helios por 46-80. El equipo de Javier Román fue de menos a más tras el 15-12 del primer cuarto. Un parcial de 1-11 inició el despegue. Noa Comesaña, con 23 puntos, fue la máxima anotadora. Hoy, a las 11.30, juega contra el Mataró.

Representación viguesa en el Nacional Mini

San Fernando acoge el Campeonato de España Mini. En categoría masculina, el equipo de Miguel Ángel Ortega incluye a Víctor Gallego y Mario Campos (Novobasquet ), Alan Blanco (Seis), Miguel González (Tui) y Javier Conde (PBB). El equipo debuta hoy ante Madrid y por la tarde juega con Valencia. En categoría femenina juegan Zoe Rajó (Bosco), Paula Ramos (Salesianos) y Noa Portela (CB Redondela). Aragón es el primer rival.