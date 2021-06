La Unión Deportiva Ourense se despidió ayer en O Poboado de Tercera División. El conjunto de Fernando Currás dependía de una victoria propia y de una derrota ajena, la del Barco en O Viso, para mantenerse en la clasificación. Ninguno de los dos resultados fueron posibles para los unionistas, que ven como el proyecto el próximo curso será en Preferente.

Los deberes de los rojillos pasaban por hacerse con la victoria frente al As Pontes, un equipo que con el descenso ya sellado, no se jugaba nada clasificatoriamente, pero que fue un rival ardúo para una Unión Deportiva Ourense, a la que le pudieron los nervios desde los primeros minutos.

Había ansiedad goleadora para poder marcar el ritmo del partido y las oportunidades no faltaron, pero ni la suerte ni el acierto estuvo de parte de los ourensanos. Se ponía por delante en el marcador el cuadro local, en el minuto 7, por mediación de Óscar Martínez, para disgusto de jugadores y aficionados. Pese a ello, los visitantes buscaban espacios y generaban ocasiones. Así tuvo la respuesta clara para el empate Alfredo, pero sin éxito. A la lucha por la supervivencia se unieron las ocasiones de Raúl Melo, de Corzo y de nuevo una de Alfredo, pero todas se encontraron con una defensa inamovible, Berto impedía el empate sin sificultad.

Al descanso un 1-0 que condenaba al conjunto de la ciudad de As Burgas al descenso.

En la segunda mitad salieron a por todas, pero de nuevo la defensa del As Pontes cumplía con su cometido y un magnífico Brais bajo palos también hacía los deberes.

Con los nervios a flor de piel, Champi entraba en en el área, se caía y pitaban penalti a su favor, efectuaba el lanzamiento y se transformaba en el gol del empate. No servía para mantenerse, pero sí para conservar la ilusión. Sin embargo no dio para más,aunque el partido llegó al minuto 96 la UD Ourense no fue capaz de sentenciar.