Hoy 21 de junio de 2021 ha tenido lugar la presentación del VI Raid do Condado-Marqués de Vizhoja, en el Ayuntamiento de As Neves. Una prueba de la Liga Española y Gallega de Raids de Aventura, que se celebrará la próxima semana en los concellos pontevedreses de Salvaterra de Miño, As Neves y Arbo.

Para la presentación del evento se contó con la presencia de Javier Alvelo, presidente del FEGADO; el alcalde de As Neves, Xosé Rodríguez, y su conselleiro de Deportes, Óscar González; como representantes del Concello de Salvaterra de Miño estaban presentes su alcaldesa, Marta Varcalcel, y su conselleiro de Deportes, Edgar Martínez; por parte del Concello de Arbo estuvieron su alcalde, Horacio Gil, y como representante del club estaba presente Diego Fernández, presidente del Club Marqués de Vizhoja-Cornelios; y Cristina Costa como responsable de comunicación de Bodegas Marqués de Vizhoja.

Desde el viernes 25 y hasta el domingo 27, los equipos de las categorías Élite, Aventura Masculino, Aventura Femenina y Aventura Mixto recorrerán 185 kilómetros, divididos en 3 etapas y 11 secciones. Para los equipos Orienta Raid Larga y Juvenil, el Raid tendrá una distancia de 127 kilómetros dividido en 2 etapas y 10 secciones, y de 43 kilómetros para los equipos Orienta Raid Corta, formado por 1 etapa y 4 secciones, que desarrollarán en su totalidad el domingo 27 de Junio.

El Raid de Aventura es una competición multidisciplinar destinada a probar la capacidad de resistencia, de navegación y de supervivencia de equipos en completa autonomı́a. Los participantes deben completar un extenso recorrido de orientación, en el menor tiempo posible, superando las dificultades naturales que encuentren a su paso sin valerse de medios motorizados.

El recorrido no está señalizado y es secreto hasta la salida, lo que supone la necesidad de obtener la información del itinerario por fuentes no habituales, como el mapa. La propia orografía, la vegetación y los obstáculos naturales son los que marcan los verdaderos atractivos y dificultades de la prueba.

Para poder participar en el VI Raid do Condado-Marqués de Vizhoja es obligatorio que todos los participantes tengan en posesión la licencia de Raid de la Federación Española de Orientación (FEDO), en su versión anual o bien tramitando la licencia de un día. Las inscripciones deben realizarse a través de la plataforma TRACKTHERACE. El máximo de equipos este año, para cumplir con todos los protocolos Covid-19 exigidos, será de 75 por orden de inscripción. En estos momentos quedan 3 plazas vacantes.