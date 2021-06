Va a ganar el título de Moto3 de calle. No es solo el mejor debutante de la historia, no; es el mejor piloto de todos los tiempos en el arranque de su carrera deportiva. El murciano Pedro Acosta (KTM), llamado también el ‘tiburón de Mazarrón’, volvió a protagonizar una carrera impresionante en Alemania después de tres grandes premios en los que ha aprendido que esto es muy duro, concluyendo dos veces en octava posición (Francia e Italia) y un séptimo puesto en Barcelona. En Sachsenring, Acosta ganó, de nuevo, en la última vuelta y aumenta su distancia en el Mundial.

Acosta, que empezó, con 16 años, con un segundo puesto en Catar en la primera carrera de su vida en el Mundial de Moto3, ganó en Doha, Portugal y Jerez. Luego tuvo tres carreras raras, en las que siempre estuvo delante, pero no pudo acabar en el podio y ayer, saliendo, de nuevo, desde muy atrás (13º, quinta fila), ha remontado hasta la cabeza, hasta ser líder, en las primeras cuatro vueltas de una carrera programada a 27.

Acosta contó que como había fallado, se puso a entrenar como un loco con Jack Miller. Y llegó a Alemania y arrasó. “Venimos de dos carreras sufriendo, así que ya era hora y tanto Aki –Ajo– como Paco –Mármol– me dijeron las cosas claras en lo que fallaba y después de entrenar con Jack –Miller– para ver cosas que yo antes no veía”, reconoció el piloto español.

“Creo que eso me ha ayudado mucho y ha sido la clave, porque he llegado aquí y ya iba rápido desde el primer entrenamiento”, explica Acosta, quien añade sobre lo aprendido que son “unos toques en el estilo. No en enseñarme a pilotar, sino saber si es mejor frenar pronto y salir rápido de la curva. Pequeños detalles que a mí antes me faltaban, porque frenando era muy fuerte, pero luego llegaba el trece a la primera curva y no ha ido tan mal y nos quedamos con eso”.