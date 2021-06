Un triunfo con autoridad. Así salió este viernes de Brasilia la selección de Argentina, que con el gol de cabeza de Guido Rodríguez tras una jugada de Lionel Messi, estropeó el debut de Uruguay en la Copa América y llegó a 4 puntos de 6 posibles en el Grupo A.

Con idéntico balance quedó la selección de Chile, que horas antes venció a Bolivia, aunque sin la misma suficiencia de Argentina a Uruguay.

Dos goles a favor y uno en contra completan el balance idéntico de la Albiceleste y la Roja.

El volante Rodríguez no debía estar este viernes en la cancha del estadio Mané Garrincha cuando marcó el gol a los 13 minutos. Su presencia fue obligada por la lesión de Leandro Paredes, y junto con él otros tres jugadores aparecieron en el once titular. Messi volvió a jugar un partido soberbio en el que no pudo hacer gol.