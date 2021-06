La IX Travesía a Nado Batalla de Rande marca un nuevo récord de abandonos: 13 de los 75 nadadores que finalmente tomaron la salida tuvieron que retirarse antes de llegar a la isla de San Simón. La travesía se inició con el horario programado pero la entrada de un mercante motivó el retraso de la salida del grupo Batalla y la neutralización del grupo de los más rápidos de la categoría clasíca. El primer nadador en pisar tierra no fue ninguno de los ganadores sino Marcos Celma, del grupo amarillo. Gerard Alemany y Patricia Agüera repiten victoria y el francés Stephane Guisard se convierte en el primer nadador extranjero en ganar la Batalla. Entre los nadadores sin neopreno Ortega repite y Tita Llorens refuerza su confianza para el gran Rande con una victoria que no buscaba.

En el Grupo Batalla la victoria fue para el catalán Gerard Alemany con un crono de 5 horas 55 minutos 49, seguido de los hermanos Eneko y Joseba Saezmiera. Aunque la primera parte de la travesía se realizo con los ocho componentes del grupo Batalla muy juntos, enseguida el ganador de la última edición celebrada en 2019 dejó la táctica para otra ocasión y tiro con fuerza hasta llegar a la meta. En esta edición no hubo participación femenina en el Grupo Batalla.

En la categoría general clásica de la Batalla, otros cuatro ganadores con Stephane Guisard vencedor en categoría masculina con neopreno con un crono de 6:50.10. En categoría femenina la victoria fue para Patricia Agüera, vencedora también en 2018, con un crono en esta ocasión de 7:34.00.

En la categoría de los más valientes que afrontan la travesía sin neopreno victoria para Andy (Sergio) Ortega con un crono de 7:09.35. En categoría femenina sin neopreno victoria de Tita (Margarita) Llorens con un crono de 8:12.07, que aunque vino solo a preparar ese insuperable reto que será el Gran Rande (San Simón- Cíes-San Simón) el próximo 4 de julio se adjudicó la victoria.

“Estoy muy contento.”, comenta Alemany. “Ha sido duro al final. Creí que iba a tardar más tiempo. A partir del primera avituallamiento me puse con mi kayak de apoyo a tirar y me olvidé de tácticas y pasó un poco como en 2019. He gestionado mejor este año el tema del avituallamiento”

Patricia Agüera se declaró “más cansada que contenta, pero muy feliz. Me cansé más que lo que pensaba. No he tenido frio ni rozaduras, pero mi grupo ha salido más rápido de lo que yo hubiese querido y he sufrido mucho en la primera parte de la travesía”.

Stephane Guisard revela: “Fue una experiencia nueva para mí, era la primera vez que nadaba una distancia tan larga”.