Cándido Carrera parece que le ha cogido el gusto a los raids. Tras debutar hace unas semanas con Daniel Alonso en la Baja Loulé, en Portugal, el copiloto de Salvaterra de Miño no ha querido perder el ritmo y ha estado en la Baja TT Dehesa en Extremadura. En esta ocasión, Cándido ha podido disfrutar de esta experiencia acompañando a Eduard Pons. Ambos se han divertido muchísimo a los mandos del Can Am Maverick X3 XRS de Baporo Motorsport, unos " buggys" que en el Dakar están teniendo mucho auge, y que en esta cita extremeña han logrado llevar hasta la séptima plaza absoluta, logrando la victoria dentro de la categoría T4.