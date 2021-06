Prado Competicion regresa a las raíces del equipo con la sucesión del legado de su padre, corredor gallego de la agrupación 5 en los 90 su padre Manuel Prado; ahora le toca el turno a su hijo, José Prado, un joven piloto con mas de 40 rallyes en su experiencia al volante.

Arranca así la temporada con una nueva adquisición, un Seat Arosa, para la agrupación 5 ( vehículos de 1000cc) con el que, si las condiciones lo permiten, pretende hacer todo el Campeonato Gallego de rallies de asfalto y varias pruebas de montaña, incluyendo también alguna prueba del Nacional al paso por Galicia, quedando así su Renault Clio 16v esperando a que se celebre alguna prueba de carácter especial. Un reto que tiene en mente seria hacer el Rallye Solo Clio de la Comunidad de Madrid, cuyas fechas en la próxima temporada 2022 están todavía por determinar. "Estamos trabajando duro en ello, intentando captar apoyo económico para poder correrlo. Una invitación así es es una oportunidad única en la vida, esperamos poder tener suficiente financiación para el traslado y poder mostrar a todos nuestros amigos y seguidores lo que somos capaces de hacer y mostrar nuestro increíble coche, pues nos ha quedado espectacular. Será todo un lujo rodar por una pasarela única como es el Rallye Solo Clío.", indica Prado.

Otra de las novedades es que llevará a su derecha nuevo copiloto, esta vez una fémina, Patricia R. Centeno. "Siempre he tenido ilusión por correr con una mujer a mi derecha y seguir la tradición de mi padre, que llevaba a mi madre como copiloto, y rendirles homenaje a la pareja. Me sentiré arropado y sé que nunca me va a defraudar. La complicidad de una pareja siempre es buena y en este caso quién mejor para confiar en ti que tu propia pareja", añade Prado. Las mujeres copiloto ya son habituales en esta familia pues su hermana Arancha, la mayor de los Prado, también ha hecho sus labores de copiloto hace unos años.

Otra de las novedades y una de las mas importantes será el gran apoyo de dos nuevas empresas, a Glassdrive, de Santiago, y José Luis Méndez, de Méndez Seguros Grupo Galilea. Dos empresas que han apostado por este piloto miñorano. "Sin duda ha sido una gran suerte que estas dos empresas hayan confiado en nosotros y esperamos demostrar tanto a ellos como a todos los otros patrocinadores que llevamos sobre nuestro coche lo que valemos y agradecer de todas las maneras posibles su apoyo. Casi todas son pequeñas empresas, negocios locales de Nigrán, Gondomar y Vigo ya casi amigos pues llevan muchos años aportando su granito de arena, temporada tras temporada", reconoce Prado. Nueva montura, nueva imagen, nuevos retos que esperan esta nueva temporada, con un claro objetivo: ser campeones gallegos de la agrupación 5 de asfalto y montaña.