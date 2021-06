Mal camino no lleva a buen pueblo, y el proceso de renovación de Sergio Ramos con el Madrid no pintaba bien desde hace meses. Las informaciones iban y venían, entre lo que filtraba un bando y otro, pero lo único cierto y oficial es que, en un acto con la presencia del presidente Florentino Pérez, el hasta ahora capitán blanco se va a despedir hoy del Real Madrid tras no renovar su contrato, que termina a final de mes.

Sergio Ramos ha sido jugador del Real Madrid desde el año 2005, de donde se va como una leyenda con un palmarés impresionante: cuatro Champions, cinco Ligas y dos Copas del Rey, entre los 22 títulos que ha conseguido en 16 años de blanco. Además, se marcha como el cuarto jugador con más partidos en la historia del club, con 671 presencias, y 102 goles.

Ahora se abre una nueva etapa, y los cantos de sirena parece que llegan con más intensidad desde la Premier League inglesa, además de un PSG que acecha a todos los fichajes posibles.

El final no ha sido decoroso, al menos no a la altura del personaje, con la renovación más farragosa de su historia, y hay mucho barro. Ramos ha sido libre para negociar con cualquier club desde enero y su adiós se ha anunciado a menos de 15 días del final de su contrato.

El final también queda empañado porque la última temporada ha ido de mal en peor, hasta terminar en uno de los momentos más complicados de su carrera: sin protagonismo en los últimos seis meses y fuera de la Eurocopa con España.

El club ha anunciado que la despedida se hará en un “acto institucional de homenaje y despedida con la presencia de nuestro presidente Florentino Pérez”, dice el comunicado, pero después habrá una rueda de prensa telemática de Ramos en la que, se espera, pueda arrojar algo de luz sobre el proceso que ha desembocado en su salida del club capitalino, cuando todos los indicios indican que el andaluz no quería abandonar el Madrid.

Nominado a Balón de Oro

En sus años como madridista fue nominado al Balón de Oro en seis ocasiones, fue elegido como uno de los diez mejores centrales en la historia del fútbol y fue incluido en el once ideal de la década pasada, la cual comenzó con los éxitos logrados con la selección española, con la que es bicampeón de Europa y campeón del mundo.

El pasado mes de marzo, Ramos ya dejó caer que la renovación sería difícil, aunque la continuidad de Luka Modric, que sí ha renovado, podrían haber animado al sevillano. Sin embargo, no fue así. “No hay nada nuevo”, dijo por aquel entonces, y avisó que podrá estar “tres, cuatro o cinco años al máximo nivel”.

Nacido en la localidad sevillana de Camas el 30 de marzo de 1986, y formado en la cantera del Sevilla, donde fue delantero, jugó en el Sevilla B hasta que Joaquín Caparrós le hizo debutar con la primera plantilla, con 17 años, el 1 de febrero de 2004 en el partido de Liga frente al Deportivo. Por esos años ya formó parte de las selecciones inferiores, con la sub-16 de Juan Santisteban (2002) y con la sub-19, con la que se proclamó campeón de Europa el 24 de julio de 2004, en Suiza. En este último año, Iñaki Sáez lo llevó a la sub-21.

En septiembre de 2004, el club, conocedor de su importante progresión, le amplió el contrato un año hasta junio de 2008 y elevó la cláusula de rescisión de 12 a 18 millones de euros. El 26 de ese mes hizo su primer gol en Primera, frente a la Real Sociedad, y esa temporada se hizo con un puesto de titular y fue una de las revelaciones. Empezó a estar en el punto de mira de equipos españoles, entre ellos el Real Madrid, club en el que fichó en 2005 y con quien debutó el 10 de septiembre de ese año frente al Celta en el Bernabéu.