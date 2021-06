La selección española femenina de baloncesto perdió (53-51) este jueves ante la de Bielorrusia en su estreno en el Eurobasket 2021 de Valencia, un espeso debut para la anfitriona y defensora del título, que eso sí peleó hasta el último segundo, donde sentenció Alexandria Bentley sobre la bocina.

Las de Lucas Mondelo sucumbieron a los nervios del debut, dentro del Grupo A, más si cabe tras una preparación marcada por los positivos por coronavirus de Alba Torrens y Tamara Abalde. España no tuvo su día en ataque y, pese a mejorar en defensa, cedió en la última jugada en La Fonteta.

A la campeona las dos últimas ediciones le tocó sudar la gota gorda en su inicio en el torneo. Si siempre el debut, soltar los nervios y competir, es complicado, más con la accidentada preparación de las españolas. Las de Mondelo echaron de menos a Torrens y sus puntos, pero con Laura Gil se hicieron fuertes.

Astou Ndour, con 15 puntos a pesar de que también le falta rodaje, y Cristina Ouviña, quien se jugó los últimos ataques, tiraron del carro español. Enfrente, la rival más potente del grupo, una Bielorrusia que toma ventaja en busca del billete directo a cuartos de final, estuvo más compensada, aunque tuvo muy destacada a Maryia Papova (19 puntos y 13 rebotes) y poco a poco a Bentley.

Pese a un triple de Ndour como arranque, España no tuvo un camino fácil al aro rival. Laura Gil no tardó en enseñar el camino en defensa, pero faltaba meterlas. Mondelo rotó mucho ya en el primer cuarto, con el consuelo de que el rival tenía los mismos problemas para anotar (14-9). España aguantó con los triples y con la entrada en escena de Raquel Carrera, sacando puntos de la pintura.

Las de Mondelo no funcionaron por dentro, pero la del Valencia Basket fue quien lo intentó. El rebote era un problema añadido para las españolas, además del cuentagotas ofensivo, sin ritmo para el contragolpe ni claridad en el ataque posicional. Laia Palau, en su décimo Eurobasket y con más partidos que nadie en el torneo (69), lo intentó también, pero poco le salía a la campeona.

Ndour volvió a sumar antes del descanso para el 21-22 que dejó el primer tiempo. Un 5/21 en tiros de dos y un 3/12 en el triples servían unos porcentajes poco halagüeños en España, aunque lógicamente los del rival no mejoraban mucho. Las de Mondelo mantuvieron la defensa en la reanudación, pero el ataque no se inspiró pese a una buena reanudación (25-29).

Queralt Casas dejó buenos minutos, y las acciones de Carrera y Silvia Domínguez dieron el ánimo que necesitaba España y el público de La Fonteta. A Bielorrusia no le pasó factura, y volvió a encontrar a Papova, bien liderada por Bentley. Con Laura Gil dándolo todo en defensa, España no logró detener esos dos cabos sueltos.

Ouviña firmó el empate pero no acertó a poner por delante a España y con 8 segundos para el final, Bentley se creó la jugada ganadora. Un golpe que no puede escocer más de la cuenta a las de Mondelo, ya que en 24 horas vuelven a jugar, el segundo partido de esta primera fase ante Suecia, obligadas a reaccionar.

53 - Bielorrusia: Ziuzkova (4), Likhtarovich (2), Rytsikava (-), Papova (19) y Hasper (6) --quinteto inicial--; Verameyenka (7), Inkina (-), Bentley (13), Tarasava (2).

51 - España: Palau (2), Ouviña (11), Rodríguez (3), Gil (4) y Ndour (15) --quinteto inicial--; Domínguez (6), Casas (-), Quevedo (6), Conde (-), Carrera (4), Cazorla (-).

Parciales: 14-9, 7-13, 14-11, 18-18.

Árbitros: Tomic, Jacobs y Stan. Sin eliminados.

Pabellón: La Fonteta.