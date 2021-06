La selección española de baloncesto incluirá finalmente en la lista de doce jugadoras que participarán a partir hoy en el Eurobasket de 2021 que jugará en Valencia a Paula Ginzo y Laura Quevedo, en sustitución de Alba Torrens y Tamara Abalde, tras haber dado ambas positivo por COVID-19 el pasado viernes. Quevedo y Ginzo eran las dos jugadoras de recambio que tenía la selección después de que la FIBA permitiera que cada equipo tuviera a catorce jugadoras hasta el día previo al torneo para prevenir complicaciones de este tipo.

La Federación explicó que la decisión está marcada por el hecho de que Torrens y Abalde no podían jugar seguro los primeros encuentros. Además desde la Federación Española de Baloncesto (FEB) se apunta que igualmente “está condicionada por la normativa y los protocolos FIBA”.

“Son dos bajas muy importantes para el equipo, pero viendo cómo está evolucionando la situación de cada una, Tamara no llegaría hasta la segunda fase del EuroBasket y Alba, en el mejor de los casos, hasta la fase final. Esperarlas supondría empezar el campeonato con 10 jugadoras, con los riesgos que esto supone”, apuntó Mondelo en declaraciones facilitadas por la FEB.

El seleccionador también recordó que ambas “llevan desde la semana pasada sin entrenar e incorporarlas así podría suponer un riesgo para su físico”.

“Laura Quevedo y Paula Ginzo llevan entrenando con nosotras desde el inicio de la gira y están preparadas para competir al máximo nivel. Para eso hicimos una lista de doce+dos por si ocurrieran situaciones como esta que, desafortunadamente, nos ha tocado vivir. Estoy seguro de que darán un paso importante durante el EuroBasket, al igual que lo hará todo el equipo”, apuntó.

Según informó la Federación, Abalde y Torrens se reincorporarán al equipo el 5 de julio para empezar a preparar los Juegos Olímpicos de Tokio. De esta manera el equipo estará conformado por Cris Ouviña, Silvia Domínguez, Laia Palau, Queralt Casas, Maite Cazorla, Leo Rodríguez, María Conde, Quevedo, Raquel Carrera, Laura Gil, Ginzo y Astou Ndour.

Laura Quevedo señaló tras la confirmación de que sus compañeras Alba Torrens y Tamara Abalde no serán inscritas en el Eurobasket que comienza este jueves que quieren “darlo todo” en el Eurobasket para “dedicárselo” a las ausentes.

“Todo lo que venga será dedicado para ellas dos, tanto para Tamara como Alba”, señaló Quevedo, que ha sido inscrita junto a Paula Ginzo para el torneo por ambas bajas, lo que le ha provocado “una sensación agridulce” porque está triste “por las dos compañeras que se quedan fuera” y contenta “por la oportunidad”.

La madrileña señaló que más allá de estar en la lista definitiva no ha cambiado mucho porque ya estaba dentro del equipo. “Al final llevo aquí desde el principio y Lucas (Mondelo) siempre nos ha hecho saber que somos un equipo de 14”, subrayó.“La sensación es la misma, las compañeras me han hecho sentir dentro del equipo y lo que cambia es que sé que estoy dentro de las 12 y eso me hace estar un poco más contenta”, destacó.

Respecto al encuentro del debut de este jueves ante Bielorrusia apuntó que llegan “del duro batacazo de perder a dos compañeras” y quieren “demostrar que vamos a dar todo en el Eurobasket”. “Queremos competir y dar el primer paso para los siguientes que vengan después”, concluyó.