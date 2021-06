La Gala del Deporte de Vigo e a súa comarca vive esta tarde su edición más especial. El pabellón de Navia acogerá esta tarde (20:30 horas) esta fiesta anual que ha tenido que variar su plan inicial. La idea era que se celebrase en el Parque de Castrelos (que hace un año se estrenó como escenario de la gala) pero las malas previsiones metereológicas para el día de hoy ha obligado a buscar refugio bajo cubierto. Ese es el motivo por el que finalmente se ha desplazado al pabellón de Navia donde, sin ningun duda, la fiesta conservará su esencia pese a los cambios se han realizado en esta ocasión. El acto contará con un aforo limitado por las restricciones sanitarias para eventos en espacios cerrados a las que obliga la situación de pandemia que vivimos.

La fiesta no seguirá el modelo tradicional porque 2020 no fue un año cualquiera. Tampoco en el mundo del deporte. Los organizadores de la Gala del Deporte (Concello de Vigo, FARO DE VIGO y Abanca) eran conscientes de que ésta no podía ser una celebración más, que siguiese el patrón de anteriores celebraciones. 2020, que es el que se premia en esta edición, ha estado marcado decisivamente por la pandemia por el coronavirus que ha condicionado la vida y la actividad de los deportistas. La gran mayoría apenas pudo competir en condiciones mínimas y para muchos de ellos fue una temporada casi perdida. Elegir a los mejores de la temporada era una misión complicada. Por este motivo se llegó a la decisión de buscar un formato diferente. Aprovechando que con 2020 se cierra una década especialmente brillante para el deporte de la ciudad y su comarca la organización tomó la determinación de que en la gala se reconozca a los deportistas (masculino y femenino) más sobresalientes de los últimos diez años. De esta manera el acto acabará siendo un sólido repaso a lo mejor de la historia reciente del deporte vigués. Manteniendo el procedimiento habitual que se sigue en esta Gala del Deporte las federaciones han sido invitadas a presentar a sus candidatos partiendo de esa premisa y el jurado también ha aportado algún nombre en aquellas modalidades en las que pudiera faltar algún deportista especialmente destacado porque su federación, ante la tesitura de elegir un solo candidato, se hubiese visto obligada a dejar fuera a un personaje relevante de la historia reciente del deporte de Vigo. La idea por encima de todo era evitar llamativas ausencias en una cita tan especial como la que se vivirá la próxima semana.

De esta manera, hay 45 deportistas que aspiran a ser elegidos como el mejor y la mejor de la última década en Vigo. De ellos 32 aspiran al premio masculino y 13 al femenino. Ahí están todos los deportistas que a lo largo de la última década se llevaron el galardón al mejor del año en sus categorías.

En cuanto a la categoría promesa la organización de la gala no podía tomar la misma solución. Resultaba ridículo elegir al mejor de la década entre los más jóvenes teniendo en cuenta que la rotación de ganadores es constante al tratarse de un premio que se gana antes de cumplir los diecinueve años. Por este motivo se ha tomado la decisión de mantener la filosofía habitual y premiar a los jóvenes teniendo en cuenta los méritos que han hecho durante 2020. Es cierto que habrá con seguridad ausencias importantes por la imposibilidad de muchos de ellos de competir durante la temporada, pero las entidades organizadoras no querían dejar vacío el palmarés. Las federaciones en este sentido han presentado un total de veintisiete candidatos que aspiran a suceder en el palmarés a la baloncestista Noa Comesaña y al regatista Martín Wizner en el palmarés. De los que aspiran al premio, nueve pueden conseguir el galardón en la categoría masculina y catorce en la femenina. Llama la atención la abrumadora mayoría de candidatas, pero es también una tendencia creciente en la Gala del Deporte en los últimos años y que pone en valor el peso que en el deporte vigués han cobrado las mujeres, una marea imparable y que en los últimos años se ha puesto de manifiesto en la gran fiesta del deporte vigués.

Por último, otra de las novedades es que este año se concederá por primera vez el Premio a una trayectoria con la que el jurado quiere distinguir a deportistas históricos de la ciudad. Durante la fiesta se anunciará el nombre de la persona que estrena este palmarés.