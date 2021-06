La UD Mos cumplió en Asturias, hizo un set con su salida en tromba y Telmo González hizo debutar a Cris Rodríguez en categoría nacional. No falló el Sárdoma y el particular duelo entre las “abejas” mosenses y el once vigués por ver cuál acababa por encima, se resolvió a una jornada del final.

No obstante, la UD Mos ha cumplido en su primer año en la categoría. Terminará octavo en la clasificación general final de la suma de los subgrupos 1C y 1D, lo que no está nada mal en una temporada tan dura y extraña. Con doblete de Irene y de Bouzón, esta recibió una asistencia de “Joa” para el 0-3. Después, la viguesa recibió otro pase de gol de la propia Bouzón para firmar el 0-4 y para que el técnico de las mosenses pudiera dar descanso a Bouzón y Joana en el segundo periodo.