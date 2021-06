La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado el recurso presentado por LaLiga contra el sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento abierto contra el capitán del Deportivo, Álex Bergantiños, por la presunta comisión de un delito de corrupción entre particulares. El futbolista fue denunciado por LaLiga tras hacerse público un audio que envió a un grupo privado de WhatsApp en el que, según se hizo constar en la denuncia, “manifestaba la posible predeterminación” del partido que el Deportivo iba a disputar contra el Fuenlabrada.

El tribunal subraya en la resolución, que confirma la del Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña y contra la que no cabe presentar recurso, la “irrelevancia” de la conversación en la que el futbolista “transmite a los jugadores de su equipo sus impresiones y preocupación en relación con el descenso de categoría del club y la posibilidad de una sanción al Fuenlabrada que lo evitara”. Los magistrados coinciden con la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3, quien indicó que la tesis del amaño del partido entre jugadores “resulta más bien el argumento de una película o novela de ficción”. Así, destacan que “visto el discurrir de los acontecimientos, no se antoja algo dialécticamente exagerado o fuera de lugar”.

Además, los jueces destacan que es correcto “cerrar el paso al intento de convertir la jurisdicción (y el proceso penal) en algo que no es, en caprichoso vehículo de injerencia socialmente innecesaria en la esfera de libertades de una persona”. La Audiencia entiende que son “adecuados” los reproches judiciales y del fiscal “respecto a la pretensión de una especie de investigación prospectiva o inquisitorial”, al tiempo que recuerda que “el delito de corrupción entre particulares no se incluye dentro del catálogo de incriminación cerrada de los actos preparatorios (resoluciones manifestadas)”, valoración que, aplicada al caso, asegura que “bien podría haber avalado el sobreseimiento no meramente provisional, sino el libre de la causa”.

La Audiencia también recuerda que en un auto emitido el pasado mes de marzo ordenó que se investigase por detención ilegal a los dos policías que arrestaron al capitán del Deportivo el pasado mes de agosto tras filtrarse el audio de wasap que envió a sus compañeros, un asunto que continúa tramitándose.