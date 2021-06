A los de Juanjo Vilachá no les tembló el pulso en A Queixeira. Costó imponerse a un Ponteareas que, no por nada, fue líder de su grupo, pero los del Ribeiro sabían que perder en su feudo no era una posibilidad. Esfuerzo, tesón y lucha hasta el último minuto.

Oli apareció en el minuto 85, y el jugador logró el objetivo del conjunto, sumar los tres puntos.Una victoria que pone al Atlético Arnoia con seis puntos.