El vigués Diego Ibáñez ha conquistado el Campeonato Gallego de Ajedrez de categoría sub 10. El certamen, que también incluía a la categoría sub 12, se celebró en el Hotel Scala de Padrón. Acudieron los mejores ajedrecistas; 44 en la categoría sub 10. Diego Ibáñez Cruces, que pertenece al Club Lucena, destacó entre todos ellos. Se proclamó campeón tras lograr siete victorias en ocho rondas.