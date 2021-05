El Cisne disputará hoy la final del Campeonato de España juvenil en su categoría masculina después de superar en un gran partido al Anaitasuna por 40-28. El conjunto pontevedrés se enfrentará por la medalla de oro al poderoso Barcelona que ayer se impuso también al Granollers por 35-31. Hoy a las 13:00 horas en el Colegio San Agustín los pontevedreses tratarán de ser reconocidos como el mejor equipo del país en esta categoría.

La fiesta no pudo ser completa para el balonmano gallego porque en la categoría femenina el Porriño, que venía haciendo un gran torneo, perdió en la semifinal ante el Soliss Bm Pozuelo por 22-31 y hoy deberá jugar por el tercer y cuarto puesto contra el Sant Vicenc, equipo al que ya superó en la fase de grupos.

El Cisne no dio opción en su semifinal al Anaitasuna. Los pontevedreses pusieron un ritmo muy alto de juego desde el comienzo y no tardaron en abrir un importante hueco en el marcador. Los pamplonicas eran incapaces de ir al mismo ritmo anotador de los pontevedreses que llegaron al descanso con un 20-14 bastante concluyente. El segundo tiempo fue un calco del primero porque el gran mérito del Cisne fue que no dieron opción a los navarros a meterse en el partido. La ventaja no dejó de crecer hasta el 40-28 final. Carlos Alvarez, autor de doce goles, fue el principal anotador pontevedrés.

Por su parte el Porriño sí estuvo en el partido. El 12-15 del descanso da una idea de ello.Y la ventaja se mantuvo en torno a los cuatro goles todo el segundo tiempo hasta que en los últimos minutos sufrieron un balón anímico que permitió al Pozuelo escaparse un poco más en el marcador y lograr un triunfo más amplio de lo que se vio en la pista.