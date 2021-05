El BM Porriño logró la clasificación para las semifinales del Campeonato de España Juvenil Femenino con una amplísima victoria ante el Fundació Sant Vicenç, que le convirtió en el campeón del grupo II.

Las chicas de Ana Alonso no querían depender de nadie, así que salieron decididas a por la victoria, frente al que era líder del grupo y que ya había logrado la clasificación para las semifinales. Y no hubo color. El conjunto porriñés necesitaba ganar y lo demostró desde el primer minuto (al descanso, 10-16). En la segunda parte no bajaron el ritmo hasta cerrar un triunfo muy contundente (22-33) y lograr así el primer puesto del grupo, con cinco puntos.