Entrevista a Jasikevicius antes de la 'Final Four': "Soy ambicioso, siempre quiero más"

-Muchos ojos estarán puestos en el Barça, que vuelve a la ‘final four’ como uno de los cuatro mejores de Europa. Pero también en usted. Es su primer gran reto como entrenador de élite ¿Cómo lo afronta?

-Para mí no cambia nada. Soy el mismo que hace 24 años, cuando empecé a jugar a alto nivel. Siempre he intentado ganarlo todo, hacerlo de la mejor manera posible, centrarme en el trabajo diario y trabajar y trabajar. Eso es lo que intento hacer ahora también. Pero me alegra que por dentro sigo teniendo muchísima ambición y muchísimas ganas.

-¿Colmaría sus sueños ganar la Euroliga en Colonia?

-Esto no me va a cambiar, pase lo que pase. Voy a seguir así, tanto si ganamos como si no. En cuanto volvamos de Colonia, tendremos que jugar los ‘play-offs’ de la ACB e ir a por ellos. Siempre hay que ir a por más. Es lo que queremos. Y lo mismo puede decirse de la temporada que viene.

"Los títulos son difíciles de conseguir. Pero a la 'final four' hay que llegar más. Es lo que te dará más opciones de ganar"

-¿No tiene sensaciones especiales ante la posibilidad de conducir al Barça al trono europeo como ya hizo como jugador?

-Tengo la suerte de que ya he pasado muchísimas veces por esta situación. Me lo tomo todo con mucha más calma y tranquilidad. Como jugador no me ponía nervioso, sino diez veces más. Pero hay que saberlo llevar y con el tiempo lo consigues. Ahora lo llevo mejor por dentro. Lo vivo con más calma, aunque no voy a negar que claramente es una ilusión muy grande que tengo.

-Usted llegó al Barça esta temporada para devolverla la competitividad y llevarlo a la pelea por los títulos. ¿Se siente satisfecho con lo conseguido en estos meses?

-Bueno. Siempre esperas más. Soy ambicioso y siempre quiero más. Soy así. Pero creo que a nivel de objetivos, estamos cumpliendo con lo que queríamos: estamos en la ‘final four’, haciendo un buen baloncesto, hemos ganado la Copa, estamos en la pelea por todos los títulos y en las próximas 3 o 4 semanas se decidirá todo. Hay motivos para sentirse orgullosos y esperanzados.

"Armani Milán es un equipo muy bueno en el uno contra uno. Con grandes tiradores y nos exigirá una muy buena defensa"

-Afirmó hace poco que era inaceptable para un club como el Barça pasarse siete años sin llegar a la ‘final four’. ¿Lo es también pasarse diez años sin lograr el título?

-Los títulos son difíciles de conseguir. Pero a la ‘final four’ se tiene que llegar más. Intentamos construir un proyecto que nos permita llegar muchas más veces. Eso es lo que te dará más opciones de ganar el título. Eso es lo que queremos aquí. Después en una ‘final four’ todo va muy rápido. Hay muchísimos factores, hay exigencia física, hay que llegar en buenas condiciones…Esta es una competición extremadamente igualada. Eso es lo que la hace tan difícil.

-Como jugador estuvo muchas veces has estado en esta posición ¿cuál es el secreto? ¿Qué les ha transmitido a sus jugadores?

-Hasta el partido del sábado contra el Tenerife, no habíamos hablado del Milán. Pero el mensaje siempre es el mismo. Hay que controlar lo que puedes controlar: el plan de partido, el dejarlo todo en la pista, la defensa y ojalá podamos tener el acierto en ataque y que nos salgan bien las cosas. Hemos trabajando duro para llegar bien preparados a lo que nos espera.

"Incorporar a Pau Gasol no fue un riesgo, necesitábamos un jugador de sus características, su experiencia, su seriedad"

-Asumió el riesgo de incorporar a Pau Gasol muy avanzada la temporada, que implicaba un cambio de roles y minutos en la plantilla. ¿Por qué estaba tan seguro que iba a funcionar la apuesta?

-No estaba tan convencido. Es algo que valoramos mucho con mi 'staff', con el propio Pau, con sus médicos. Queríamos tener una idea clara de cuánto podía entrenar, cómo. Y cuando tuvimos toda la información fue bastante fácil, porque creo que nos faltaba un jugador de sus características, su experiencia, su seriedad. Sabíamos que iba a costar al principio, porque llevaba dos años sin jugar. Pau estaba inseguro al principio. Es normal. Pero en los entrenos ya se veía venir su mejor cara. Desde el principio ha entrado muy bien y el pacto con los chicos ha sido muy importante.

"Niko (Mirotic) no ha estado a su mejor nivel. Pero hay que confiar. Para mí sigue siendo el mejor de Europa"

-La semifinal frente al Armani reúne mucho talento en la pista, pero no puede negarse que también presenta un duelo táctico entre usted y Messina.

-Esto siempre es una mezcla. Los entrenadores intentan hacer sus cosas, los jugadores también. Todo el mundo tiene que controlar sus emociones y hacerlo lo mejor posible. Estoy casi seguro que Messina no meterá ningún punto y yo tampoco. Pero está claro que la figura de un entrenador experimentado como Messina es importante, aunque estamos un juego de equipo y será cosa de equipo.

-¿Cuáles pueden ser las claves frente a un rival al que ganaron en los dos partidos de la temporada regular?

-Puede ser muchas cosas. Es un equipo muy bueno en el uno contra uno, así que tendremos muchas situaciones de uno contra uno. Tiene muchos anotadores que puede decidir un partido, así que eso nos obligará a hacer una muy buena defensa. Sus interiores saben exactamente qué hacer. Los roles están muy definidos. Habrá muchos detalles que vigilar. Los dos partidos que jugamos nos pueden ayudar. Pero ellos jugaron el primero sin Chacho y el segundo sin Delaney, cuando los bases son muy importantes para ellos. Son factores que tener en cuenta, pero será una historia totalmente nueva.

-El Barça va a necesitar a todos sus jugadores al máximo nivel en Colonia. ¿Le preocupa el bajón que ha vivido Mirotic?

-Está claro que no ha estado a su mejor nivel. Llevaba meses jugando a un nivel muy alto y en una temporada de 10 meses es imposible estar bien siempre. En eso hemos trabajado todo el año: en no depender de un jugador. Pero si Niko hace dos semanas era el mejor de Europa, para mí sigue siendo el mejor de Europa. Hay que confiar. Está entrenando muy bien, muy duro y vamos a verle en su mejor versión.