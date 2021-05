Cristina Cantero ha acordado su renovación con el Celta Zorka Recalvi. Cumplirá siete temporadas al frente del primer equipo y dos décadas en el club. Ella será la encargada de gestionar la adaptación a una Liga 2 reconvertida en una Liga Challenge mucho más exigente.

–Su renovación suele darse por sentada. ¿Cómo ha sido en este caso el proceso?

–Cuando me siento con Carlos, buscamos que nuestra idea sea común o tener yo muy claro querer seguir con lo que me ofrecen. Esas cosas han ido coincidiendo estos años. Analizamos situaciones como cuando el club ha pasado peores momentos a nivel económico o como ahora, con la incertidumbre de cómo va a ser la liga, que será más costosa. Vemos la dimensión completa, si estaremos al nivel de los demás con nuestro presupuesto. Tenemos esa pequeña incertidumbre, que es normal, todavía es pronto. A ver qué somos capaces de generar. Pero estoy contenta del esfuerzo que está haciendo el club. Me veo en ese proyecto. Cuando no tenga esa ilusión, seré la primera en decirlo.

–El Celta apuesta por la continuidad de sus entrenadores.

–Desde que llegué al club, Paco Araújo siempre tuvo esa filosofía de confiar en sus entrenadores. Como jugadora solo viví la destitución de Carlos Iglesias. Y fue muy doloroso para Paco. Incluso cuando se cambia a una jugadora tiene que ser una cosa que de verdad no se vea. No somos un club que cambie rápido. Eso lo he vivido como jugadora y por suerte lo estoy viviendo como entrenadora. Es la sensación de que confían en ti, que son capaces de comunicarse contigo y valorar qué está pasando; si de verdad es culpa tuya que el equipo no rinda, que la plantilla no da o que todos hemos hecho algo mal desde el principio. Como trabajadora, te da sensación de tranquilidad, seguridad, de que te dejan hacer, y eso no tiene precio.

–¿Cómo ha sido el luto tras la última fase de ascenso?

–Quizá debería haberle sacado algo más de rendimiento al equipo en esa última parte. Mentalmente no llegamos todo lo frescas que deberíamos haber llegado a nivel de energía colectiva por diferentes factores internos que nos fueron pasando como grupo de trabajo, con gente más o menos tocada. Tuvimos que asociar la incorporación de Motley y que nadie se desencajase. Ahí me exijo un poco más, haber sido más competitivas. Todo se basa luego en el partido contra el Barcelona en la fase de ascenso. Si solo analizo ese partido, hay cosas muy buenas y muy malas, muchas emociones. Te queda un sabor agridulce. Pero analizo toda la temporada y estoy muy contenta con el trabajo que hemos hecho, cómo han ido mejorando las jugadoras con el cuerpo técnico. Soy muy consciente de que han ascendido los que tenían que ser por presupuesto y por cómo han jugado. Últimamente se está dando que el que tiene mucho presupuesto acaba jugando también muy bien. Si sus jugadoras se involucran, es muy difícil ganarles. Tienen más batería de jugadoras, más experiencia… A ver qué pasa ahora en esta nueva liga con Zamora y Cáceres, qué somos capaces de hacer los demás, si podemos meter la cabeza...

–Será una categoría con mayor nivel en la liga regular.

–Y si además tienes que ir a jugar a Granada o Murcia un fin de semana, tus horas de entrenamiento y tus cargas ya van cambiando. La liga será mucho más exigente. Todo el mundo tiene que sumar muchísimo para ser siempre competitivas. No habrá partidos que puedas sacar adelante jugando fatal o subiendo a más canteranas. Con un par de bajas ya sufrirás. Pero también será más bonita. El campeón asciende directamente pero luego hay ocho puestos de play off. Siempre tendrás el objetivo de estar ahí o de quitarte del descenso, que espero que no sea nuestro objetivo. Pero será una liga superatractiva.

–¿Han diseñado ya la plantilla que quieren?

–Estamos en ello. No está siendo fácil. El tema presupuestario puede bailar un poco. El club quiere tener paciencia. Colinas se está moviendo en todos los aspectos porque el mercado se está moviendo muy rápido. Queremos hacer una plantilla que mire hacia arriba, aunque al final será la competición la que nos pondrá en nuestro sitio. El nivel lo dirá cómo salga todo el mundo, con qué presupuestos. Nosotros intentaremos que el nuestro suba un poquito respecto al año pasado. A ver si somos capaces de conseguirlo como club.