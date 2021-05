Estamos ante un grandioso Mundial de MotoGP donde aquellos que parecen favoritos, invencibles, pueden ser derrotados cualquier día. Seis marcas tienen motos y pilotos para lograr que los diez primeros estén metidos en menos de medio segundo.

De momento, cualquiera han sido una victoria fulgurante de Maverick Viñales (Yamaha) en el estreno de Qatar, dos de Fabio Quartararo (Yamaha) en Doha y Portimao, un triunfo sonado de Jack Miller (Ducati) en Jerez y ayer repetición en agua, donde es uno de los grandes reyes. Eso, gracias a las que ya son las dos mejores motos de la parrilla de MotoGP: la perfecta y equilibrada Yamaha M1 y la supersónica y aerodinámica Desmosedici de Ducati.

Le Mans, Francia, la pista seca, el diluvio, el asfalto seco, con sol, el cambio de moto, de ruedas secas a neumáticos mojados, sobre la marcha, cosa que no ocurría desde Brno-2017. Marc Márquez (Honda) está de vuelta tras liderar el primer entrenamiento del sábado, tras ser líder del GP después del cambio de moto tras 10 meses de ausencia por lesión. Mandaba el pelotón cuando se cayó, se levantó, levantó su moto y siguió en carrera haciendo los mejores cronos. Hasta que se volvió a caer.

“Vale, sí, estupendo, he estado muy bien, pero debo ser autocrítico, pues el clima, el agua, el cambio de moto, me ha dado una gran oportunidad de soñar con el podio, quien sabe si con la victoria, pero la he desperdiciado, absurdamente, con la segunda caída, que es imperdonable”, comentó Márquez. “Aún me falta mucho para volver a ser el de antes, pero es un paso más en mi progresión”.

Desaparecido MM93, apareció Miller y se comió a todo el mundo, pese a despistarse en el segundo giro y pese a cumplir dos pasos por la curva del castigo al ser penalizado por exceso de velocidad en el pit-lane al cambiar de moto. Pese a todo, el rey del agua triunfó a lo grande.

Hubo dos victorias españolas en las cilindradas menores. Raúl Fernández (Kalex) logró su segunda victoria de la temporada con autoridad y le permite acercarse al líder del mundial, su compañero de equipo Remy Gardner, que acabó segundo. Sergio García (Gasgas) se impuso en Moto3.