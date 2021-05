Después de un largo paréntesis, la División de Honor Juvenil afronta las últimas dos jornadas del campeonato con el título de Liga y la salvación en juego. Solamente el Val Miñor es el único que afronta estas dos jornadas con tranquilidad.

Celta-Sporting de Gijón

El cuadro céltico no depende de si mismo para lograr el título de Liga. Deberán ganar los dos partidos que restan por jugar, y que el Deportivo no los gane, ya que en caso contrario serían los coruñeses los que logren el título y jueguen la Copa de Campeones. El Deportivo no jugará este fin de semana al estar el equipo confinado por Covid.

Val Miñor-Marina Sport

El Val Miñor afronta la recta final del campeonato buscando darle minutos a los jugadores que la próxima temporada debutarán en la categoría para que vayan cogiendo minutos.

Choco-Tropezón

Duelo por la supervivencia el que se disputa esta mañana en Santa Mariña entre el Choco y el Tropezón. El empate no le vale a ninguno, y de salir alguien derrotado certificaría su descenso de categoría. Un partido dramático en donde los nervios pueden ser la clave.