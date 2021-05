Torrelavega 29

Abalos, Moreno (3), Crespo (1), Prieto (4), Eugenio (1), Araújo, Gallego (2), Leiras (4), Agustín, Lombilla (1), Isidoro (2), Serrano (2), Casanova (1), José Carlos Hernández (5), Daniel Hernández, Colunga (3).

Acanor Valinox 30

García Lloria, Flores, Vila (5), Dacosta (2), Hermida (3), Molina (4), Iglesias (3), Krook (4), Chaparro (4), Trigo, Manu Martínez (1), Gil, Pintus, Ferré (4).

Marcador cada cinco minutos: 4-2, 7-4, 9-6, 10-9, 14-12, 18-12 (descanso), 19-14, 22-16, 24-19, 24-22, 26-26, 29-30 . Árbitros: Alejandro Núñez y Jorge Rodríguez Excluyeron a Marc Abalos, Jaime Gallego (3, descalificado en el 44), Isidoro Martínez y Fabrizio Casanova (Torrelavega) y a los visitantes Molina (2), Gabi Chaparro, Miguel Trigo (2) y Pau Ferre.

El Acanor Novás Valinox mantiene el sueño vivo al menos un día más. El equipo dirigido por Álvaro Senovilla, con mucho balonmano y un extra de orgullo, remontó un partido que se le había complicado mucho en el tramo final de la primera parte y logró un triunfo que le mete más presión al Antequera, que jugará hoy con el Burgos.

El partido no comenzó demasiado bien para los de O Rosal, que no contaban con Petter (con problemas físicos). El Torrelavega, feliz con el ascenso ya certificado a Asobal, superaba la defensa gallega con relativa facilidad, mientras que el Novás no encontraba el camino del gol ante la férrea defensa de los cántabros, bien secundada por el meta Marco Krimer. Así, minuto 7, 6-2 para los locales y tiempo muerto de Álvaro Senovilla, que cambió de defensa. El Novás pasó a defender con un 4:2 que fue efectivo y permitió a los visitantes igualar el partido (10-10, min. 21). Ahora parecía que era al entrenador del Torrelavega al que no le gustaba lo que veía, y Alex Mozas pidió tiempo muerto (12-12, min. 23). Y la reacción local fue espectacular. Ajustaron la defensa nuevamente y el Novás no encontraba espacios en ese muro defensivo, lo que supuso pérdidas de balón y contragolpes rápidos y efectivos. El Novás encajó un parcial de 6-0 (18-12 al descanso).

El Novás no lograba darle emoción al marcador (24-17, min. 43). Pero es un equipo que nunca se rinde. Lloria comenzó a lucir en portería y el Torrelavega por fin mostró dudas en ataque (24-22). Senovilla pidió tiempo muerto con 25-22 (min. 51) y los suyos apretaron (26-26). En esos instantes finales, el Novás mostró concentración y alma para ganar el partido y romper la racha triunfante del Torrelavega, que llevaba más de 600 días invicto como locatario en el Vicente Trueba.