El Atlético de Madrid dispone este domingo en su feudo del Wanda Metropolitano del primer 'match ball' de título de Liga, pues con un triunfo ante Osasuna y un pinchazo del Real Madrid en San Mamés certificará matemáticamente la undécima corona liguera de su historia.

La jornada intersemanal acercó al Atlético a la gloria, mantuvo al Real Madrid en la pugna, alejó al Barcelona casi definitivamente y anuló las escasas opciones que tenía el Sevilla que, no obstante, mantiene intactas las de mejorar la cuarta plaza.

Con dos encuentros por disputarse, el equipo de Diego Pablo Simeone tiene el título en sus manos. Dispone de dos puntos de ventaja sobre el conjunto de Zinedine Zidane y cuatro sobre el de Ronald Koeman, que necesita el tropiezo de los dos equipos madrileños y alcanzar pleno.

De esta manera, una victoria del Atlético ante Osasuna, ante el que no pierde en casa desde abril de 2009 y al que ha ganado los cuatro últimos enfrentamientos, obliga al Real Madrid a ganar en San Mamés para llegar a la última jornada con opciones. Si no vence el equipo blanco y lo hace el rojiblanco se coronará este mismo domingo.

De nuevo será baja en el Atlético el francés Thomas Lemar, pero los de Simeone han recuperado en los dos últimos partidos el vigor y el juego de la primera mitad de la temporada, cuando alcanzaron una ventaja que parecía definitiva. Aún así, han sufrido, pero han sabido hacerlo y retener la iniciativa en esta intensa carrera.

Osasuna ha cumplido con nota esta campaña. Aseguró la permanencia hace tiempo y, sin esa presión, está siendo un equipo competitivo. El conjunto de Jagoba Arrasate no acude a Madrid de turismo, ni mucho menos. Quiere ganar en el Metropolitano por primera vez. Ya aguó el cuadro navarro la fiesta del Centenario del Atlético en el Vicente Calderón 2003 con un gol de Iván Rosado.

Con esa obligación de ganar y esperar a ver qué hace el Atlético, Zidane afrontará el partido de San Mamés de nuevo con la plantilla bajo mínimos. A las numerosas bajas se unió en Granada la del canterano Marvin Park, que ejerció de salida de lateral diestro y que se tuvo que retirar en el descanso también lesionado.

El Athletic, verdugo blanco en la Supercopa 2021, se ha quedado sin opciones europeas pero jugar contra el Real Madrid le supone un plus tradicionalmente. No obstante, los madridistas no caen en San Mamés desde marzo de 2015. Con el posible retorno de Yeray Álvarez, el conjunto de Marcelino García Toral no renuncia a su papel de juez en la lucha por el título. En abril ya ganó al Atlético.

Los empates ante Atlético y Levante han frenado en seco la escalada del Barcelona. Se ha quedado sin casi opciones. Para mantenerlas para la última jornada todo pasa por un tropiezo del líder y una victoria ante un Celta renacido, que ha enlazado cuatro triunfos seguidos.

Estos han permitido al equipo del argentino Eduardo 'Chacho' Coudet no haber terminado la temporada antes de tiempo. Aunque remotas, también tiene posibilidades europeas. En su caso pasan por ganar y esperar que pierdan los dos encuentros Villarreal y Betis, que le preceden en la tabla.

Y es que la pugna por la Europa League está también tremendamente cerrada, con la Real Sociedad un punto por encima de Betis y Villarreal, que no obstante, tiene la 'bala' sobresaliente de la final de dicha competición ante el Manchester United en Gdansk, que le podría dar incluso el acceso a la Champions.

Mientras que el conjunto de Unai Emery recibirá al Sevilla, que, anuladas sus opciones de título, busca el récord histórico de puntos y mejorar la cuarta plaza, Real Sociedad y Betis se encontrarán con dos conjuntos que luchan por la salvación, Valladolid y Huesca.

El cuadro pucelano marca el descenso, a dos puntos del equipo oscense, cuyo triunfo ante el Athletic le permitió salir de la zona roja, en la que están como cierre de la tabla, a tres puntos, Elche y Eibar, que visitarán a Cádiz y Valencia, con la obligación perentoria de sumar la victoria.

Cuatro derrotas en los últimos cinco partidos han llevado al Getafe a padecer una situación angustiosa. Se ha situado con tan solo tres puntos de margen. Recibirá al Levante, un rival peligroso, pues como demostró ante el Barcelona siempre es competitivo, y eso que acumula seis encuentros sin vencer.

No obstante, si los resultados se dan el cuadro de José Bordalás puede certificar la salvación este domingo, al igual que el Alavés, que logró despegar con la llegada al banquillo de Javi Calleja y que puede igualmente respirar con un triunfo frente al Granada en Mendizorroza o incluso sin ello y los tres de abajo fallan.